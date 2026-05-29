La portavoz Míriam Nogueras asegura que «cada vez más partidos» exigen los comicios y desmarca a su formación de una posible moción de censura del PP.

BARCELONA. – La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha enfriado las expectativas de una moción de censura inminente liderada por el Partido Popular, redirigiendo la presión directamente hacia el Palacio de la Moncloa. En una entrevista concedida este viernes en La 1, Nogueras ha afirmado de forma tajante que su formación no «espera nada más que no sea» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelante las elecciones generales ante los escándalos judiciales que cercan al PSOE.

Según la portavoz independentista, la petición de acudir a las urnas no es un clamor aislado, sino una postura que comparten «cada vez más partidos» del arco parlamentario, citando textualmente el giro del PNV en los últimos días.

Junts se desmarca de la moción de censura del PP

Al ser preguntada por un posible acercamiento del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo —quien recientemente aseguró que hará «todo lo posible» para cambiar el Ejecutivo—, Nogueras ha querido marcar distancias y rebajar las especulaciones sobre los siete votos de su partido, que serían clave para que una moción de censura prosperase.

«No estamos aquí para poner y sacar gobiernos», ha subrayado la portavoz, argumentando que forma parte de la «historia de España» que un Gobierno caiga por corrupción y el siguiente incurra en las mismas prácticas.

Nogueras ha calificado de «mucha propaganda y muchos titulares» los rumores sobre la moción de censura, recordando que Junts no tiene la potestad de activar el «botón» de los comicios ni ha recibido propuestas concretas. Asimismo, ha rechazado el argumento de que deban sostener al PSOE para evitar un Gobierno de PP y Vox: «El argumento de que ‘lo que viene es peor’ no sirve; eso lo tiene que escoger la gente con valentía y sin complejos», zanjó, recordando como precedente la cuestión de confianza a la que se sometió Carles Puigdemont en 2016.

Acusaciones de «guerra sucia» contra Salvador Illa

La portavoz de Junts también ha aprovechado su intervención para cargar duramente contra los dos grandes partidos nacionales y, en especial, contra el actual president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa.

Críticas al bipartidismo: Nogueras ha rechazado las quejas del PSOE sobre el ‘lawfare’ o las maniobras judiciales, recordando que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue pactado recientemente entre populares y socialistas. «Son lo mismo», ha aseverado.

Nogueras ha rechazado las quejas del PSOE sobre el ‘lawfare’ o las maniobras judiciales, recordando que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue pactado recientemente entre populares y socialistas. «Son lo mismo», ha aseverado. Caso Leire: La diputada ha exigido explicaciones inmediatas a Salvador Illa tras la petición de la Audiencia Nacional para que el PSC entregue documentación sobre la campaña publicitaria de las elecciones catalanas de 2024.

Para Junts, existen «indicios graves» de que la trama investigada pudo beneficiar al actual Govern. «Él ganó unas elecciones en Cataluña y aparecen indicios de que lo hizo haciendo guerra sucia contra la oposición, contra Junts», ha concluido Nogueras, elevando la tensión política tanto en Madrid como en Barcelona.