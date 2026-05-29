Viernes, 29 de mayo de 2026. Según los datos públicos de AEMET para capitales, la jornada se presenta mayormente estable: predominan los cielos despejados o con nubosidad variable y, salvo ausencia de lluvia en los porcentajes aportados, no se esperan precipitaciones. Las temperaturas tienden a ser elevadas en el centro y sur peninsular, mientras que el norte y algunas áreas del litoral conservan valores más moderados.

A continuación, repasamos el tiempo previsto por zonas, con referencia a las capitales informadas por AEMET y sus valores de máximas y mínimas.

Norte peninsular

En el norte peninsular, el ambiente es más fresco y algo nuboso. Bilbao registra 28°C de máxima y 16°C de mínima, con Nuboso y viento del NO a 10 km/h, con 0% de probabilidad de lluvia.

En este mismo entorno, la jornada mantiene la estabilidad atmosférica, sin señales de lluvia en los registros indicados, y la nubosidad reduce el impacto del calor frente al interior.

Centro peninsular

El centro peninsular será la zona más marcada por el calor del día. Madrid alcanza 35°C y baja hasta 19°C, con Despejado y viento del S a 5 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

Más al noreste dentro del área, Zaragoza presenta aún más intensidad térmica: 39°C como máxima y 21°C como mínima, también con Despejado y viento en calma (C 0 km/h), igualmente con 0% de lluvia según los datos disponibles.

Sur peninsular

En el sur peninsular, las temperaturas se mantienen altas, aunque con ligeras diferencias entre capitales. Sevilla marca 38°C de máxima y 18°C de mínima, con Despejado y viento en calma (C 0 km/h), y sin expectativa de lluvia (0%).

Ceuta completa el panorama con valores más templados: 23°C como máxima y 17°C como mínima, con Poco nuboso y viento del SE a 10 km/h. En esta capital, la probabilidad de precipitación también figura en 0% según AEMET.

Mediterráneo

El litoral mediterráneo vive una jornada cálida y con brisas. Barcelona se mantiene en 30°C de máxima y 22°C de mínima, con Poco nuboso y viento del SE a 15 km/h. La probabilidad de lluvia para el día es de 0%.

València, por su parte, alcanza 33°C y registra 18°C de mínima, con Despejado y un viento igualmente del SE a 15 km/h. De nuevo, AEMET indica 0% de probabilidad de lluvia.

Islas Baleares

En las islas Baleares, el tiempo es estable con predominio de cielo despejado pero con viento más activo. Palma de Mallorca presenta 32°C de máxima y 14°C de mínima, con Despejado. El viento sopla del S a 20 km/h, con 0% de probabilidad de lluvia.

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La combinación de calor diurno y viento del sur favorece la sensación de actividad, aunque sin condiciones para la lluvia según los porcentajes comunicados por AEMET.

Islas Canarias

En Canarias, el día combina temperaturas moderadas con nubosidad más persistente en algunas áreas. Las Palmas de Gran Canaria marca 22°C de máxima y 20°C de mínima, con Muy nuboso y viento del N a 30 km/h, manteniéndose la probabilidad de lluvia en 0%.

En otras zonas del archipiélago referidas como “Coruña, A (otras)” dentro de los datos aportados, el cielo aparece Muy nuboso con 22°C de máxima y 17°C de mínima, viento del N a 15 km/h y también 0% de lluvia. (Se trata de una referencia incluida en el conjunto de datos proporcionado.)

Recomendaciones

Si vas a moverte por el centro y el sur peninsular, ten en cuenta las máximas elevadas (por ejemplo, Zaragoza 39°C y Sevilla 38°C ): hidrátate y busca sombra en las horas centrales.

y ): hidrátate y busca sombra en las horas centrales. En zonas costeras y Baleares, el viento puede notarse (p. ej., Palma con 20 km/h y Barcelona/València con 15 km/h ); lleva una prenda ligera por si refresca.

y ); lleva una prenda ligera por si refresca. De acuerdo con los datos AEMET citados, la probabilidad de lluvia es 0% en las capitales indicadas: el día parece apto para actividades al aire libre.

En resumen, el viernes 29 de mayo de 2026 se configura como una jornada mayoritariamente estable: despejado en gran parte del interior (con calor notable), poco nuboso o nuboso en áreas del litoral y norte, y nubosidad más marcada en algunas capitales de Canarias, todo ello con 0% de probabilidad de lluvia en los registros facilitados por AEMET.