Más de 3.700 efectivos, 70 aeronaves y el estreno del blindado ‘Dragón’ consolidan el Día de las Fuerzas Armadas en la ría gallega bajo la presidencia de los Reyes.

VIGO.– La ciudad de Vigo se prepara para albergar este sábado el acto central del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) 2026, una de las citas militares más ambiciosas e innovadoras de los últimos años. La jornada estará copresidida por los reyes Don Felipe y Doña Letizia, y contará con un hito de especial trascendencia institucional: la primera asistencia y debut de la princesa Leonor en esta marcha militar itinerante, consolidando así su progresiva incorporación a las grandes ceremonias de Estado de carácter castrense.

El gran despliegue terrestre y aéreo discurrirá a lo largo de un itinerario de 1.165 metros en la icónica avenida de Samil, iniciándose en la confluencia con la avenida de la Constitución y la rúa Arganzada, para concluir en la intersección con la rúa do Rio. Está previsto que las máximas autoridades, encabezadas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante general Teodoro López Calderón, reciban a la Familia Real en la tribuna presidencial a las 12:00 horas en punto.

Innovación técnica y relevo en el aire

El desfile aéreo, siempre supeditado a las condiciones meteorológicas del litoral atlántico, promete una exhibición sin precedentes. Un total de 30 cazas de combate —incluyendo modelos Eurofighter, F-18 y Harrier—, junto a 16 aeronaves de transporte y 25 helicópteros surcarán el espacio aéreo local. La gran novedad radicará en el bautismo de la Formación Mirlo, que tras tomar el relevo de la histórica Patrulla Águila, asumirá la responsabilidad de abrir y cerrar la parada militar con siete aviones Pilatus PC-21, encargados de teñir el cielo vigués con los colores de la bandera nacional.

En la sección terrestre, las miradas técnicas se centrarán en el debut absoluto del nuevo Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8×8 ‘Dragón’ del Ejército de Tierra, llamado a liderar la modernización de la infantería ligera española. El blindado desfilará bajo los mandos de la prestigiosa brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, que en esta ocasión operará apoyada por tecnología de vanguardia: un perro robot guiado sobre plataforma.

Junto a la innovación, las tradiciones más populares mantendrán su espacio. El cierre de la marcha a pie correrá a cargo de las unidades de paso específico, donde resalta el Tercio Gran Capitán 1º de la Legión, acompañados por su icónica mascota: el borrego macho de raza castellana ‘Baraka’. Este singular legionario de cuatro patas y cuatro años de edad, conocido entre las tropas por su afición a las palomitas y los kikos, repite andadura tras haber participado con éxito en el desfile del 12 de octubre en Madrid.

Acento gallego en el cielo y operaciones en la ría

La Patrulla Acrobática de Paracaidismo (PAPEA) protagonizará el siempre complejo salto de precisión para descender la enseña nacional. La maniobra contará con un marcado acento local: el saltador guía será el subteniente Vidal (natural de Marín, Pontevedra), veterano con más de 5.000 lanzamientos; mientras que el encargado directo de portar la bandera de España será el sargento primero Matanza (nacido en Lugo), quien acumula más de 4.000 saltos en su haber.

Como antesala al desfile del sábado, la ría de Vigo cobra protagonismo desde la tarde de hoy con una imponente revista naval que el rey Felipe VI preside a bordo del buque de acción marítima Audaz. Posteriormente, diversas embarcaciones de la Armada y la Guardia Civil realizarán un desembarco en la Playa de Samil para dar inicio a una exhibición dinámica de capacidades aeronavales. Este ejercicio conjunto simulará operaciones complejas en entorno marítimo con la participación coordinada del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El DIFAS 2026 en cifras

El despliegue total por tierra movilizará un bloque de 109 vehículos —entre los que destacan también los carros de combate Leopardo y Pizarro—, 34 motocicletas operativas, 130 caballos de dotación y seis perros adiestrados.

En total, marcharán 3.746 efectivos (3.402 hombres y 344 mujeres) pertenecientes a todos los cuerpos de la defensa nacional, en una tradición itinerante que se remonta a 1978 con el fin de acercar las Fuerzas Armadas a la ciudadanía civil coincidiendo con el fin de semana más próximo a la festividad de San Fernando.