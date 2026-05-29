La rama pentecostal y neopentecostal del protestantismo se multiplica en los barrios populares. Eventos multitudinarios, el respaldo de figuras públicas como Dani Alves y la llegada del ‘pastor de Trump’ consolidan un fenómeno que combina fe, refugio comunitario y discursos conservadores.

MADRID.– La fotografía religiosa de España está cambiando sus tradicionales catedrales por naves industriales y estadios de fútbol. El cristianismo evangélico, una confesión que hace apenas una década ocupaba un lugar muy periférico en el país, vive un auge sin precedentes. A las puertas de un fin de semana en el que miles de fieles se congregarán en Madrid para escuchar a Franklin Graham —conocido como el ‘pastor de Trump’—, el movimiento mide sus fuerzas en la capital a tan solo unos días de la visita oficial del papa Francisco.

Aunque el catolicismo sigue siendo la religión predominante en España (profesada por el 46 % de la población y respaldada por casi 23.000 parroquias), las aproximadamente 4.700 iglesias evangélicas ganan terreno rápidamente. El fenómeno es especialmente visible en las periferias urbanas y los polígonos industriales, como la denominada «milla de oro evangélica» en el sur de Madrid, donde decenas de antiguas fábricas y distribuidoras reconvertidas cobran vida cada fin de semana.

La migración como motor y refugio social

Detrás de este crecimiento exponencial no hay una oleada de nuevas conversiones nativas, sino un fuerte componente demográfico ligado a la inmigración, mayoritariamente latinoamericana y africana. Para muchos de estos ciudadanos, la iglesia no es solo un espacio de oración, sino una red de seguridad vital en un país extranjero.

Comunidad y asistencia: Los fieles encuentran en estas congregaciones un tejido de apoyo que ofrece desde «pica-picas» y cafés tras los servicios hasta ayuda económica para repatriaciones o cuidado de niños y bolsas de empleo.

Los fieles encuentran en estas congregaciones un tejido de apoyo que ofrece desde «pica-picas» y cafés tras los servicios hasta ayuda económica para repatriaciones o cuidado de niños y bolsas de empleo. Financiación directa: A diferencia de la Iglesia católica española, sustentada en gran medida por la asignación tributaria y su patrimonio histórico, estas iglesias dependen por completo de su capacidad para atraer fieles. Su viabilidad económica se basa en la implicación activa, las donaciones y el diezmo (el compromiso de aportar el 10 % de los ingresos personales).

«Al final tiene que ver mucho con la migración y con que mucha gente buscaba un refugio», explica a EFE William, miembro de uno de estos ministerios. Por su parte, Antonio Montañés, investigador de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), matiza que «las mezquitas y los centros ortodoxos rumanos funcionan igual como centros de reunión; es una pieza clave para entender por qué proliferan como setas».

Un «nuevo evangelismo»: Milagros, política y famosos

El ala de la Iglesia evangélica que está colonizando el espacio público español no es la corriente protestante clásica, sino su rama pentecostal y neopentecostal.

Corriente Pentecostal Corriente Neopentecostal Centrada en la emotividad, la espiritualidad y la importancia del Espíritu Santo. Los fieles fundamentan su fe en los milagros, las sanaciones y los llamados «dones sobrenaturales». Introduce un fuerte componente político. Sigue la estela de los movimientos que en su día auparon a Donald Trump en Estados Unidos o a Jair Bolsonaro en Brasil.

Este nuevo enfoque ha dado el salto de los polígonos a los eventos de masas. El encuentro The Change Madrid logró reunir recientemente a más de 30.000 personas en el Estadio Metropolitano, contando con la presencia del exfutbolista Dani Alves. Esta misma semana, el Festival de la Esperanza toma el relevo promocionándose por toda la ciudad con la figura de Franklin Graham, asesor espiritual de la Casa Blanca durante el mandato de Trump.

«A este fenómeno en España solo le faltaba que alguien ya famoso se convirtiera y le diera promoción al movimiento, que es lo que lleva pasando en Brasil con futbolistas como Kaká o Neymar. Ya no es que los pastores sean famosos, sino que los famosos se hacen evangélicos», apunta el investigador de la UCM.

Redes sociales y el desembarco en la ‘machosfera’

Aunque la influencia directa de estas iglesias en la política institucional española sigue siendo reducida, algunos partidos como el Partido Popular (PP) ya han realizado acercamientos en periodos electorales para captar el voto de la comunidad hispana.

El movimiento destaca por manejar discursos morales marcadamente conservadores, situándose en posiciones beligerantes contra el feminismo. Sin embargo, la última frontera de este auge se está librando en el entorno digital. Los expertos alertan de un fenómeno de hibridación con la denominada ‘machosfera’ en redes sociales, donde creadores de contenido controvertidos y con discursos machistas —como el polémico youtuber Amadeo Lladós— han anunciado su conversión al evangelismo.

A pesar de que más de la mitad de la población española se declara no creyente, el calado de estos mensajes hiperemotivos y conservadores a través de las pantallas está conectando con una parte de la juventud, un escenario que, según los sociólogos, empieza a transformar el mapa cultural y religioso del país.