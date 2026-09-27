La AEMET prevé para Ceuta este domingo, 27 de septiembre de 2026 cielo cubierto con máxima 25°C y mínima 21°C.

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Según la AEMET, la humedad relativa se moverá entre 75% y 100% y la probabilidad de precipitación es baja (15%). La sensación térmica permanecerá próxima a las temperaturas previstas. El viento soplará flojo desde el sureste (SE) a unos 5 km/h. El índice UV máximo será de 6, por lo que conviene protección solar en las horas centrales.

Para el lunes (28 de septiembre de 2026) se esperan intervalos nubosos con lluvia y un ligero descenso de temperaturas: máxima 24°C y mínima 20°C; el viento SE aumentará hasta los 10 km/h.

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El martes (29 de septiembre de 2026) continuará muy nuboso, sin precipitaciones destacadas en la previsión. Las temperaturas se mantendrán en torno a máxima 25°C y mínima 20°C. El viento girará al este (E) con rachas cercanas a los 10 km/h. Las condiciones podrán variar localmente en las horas de transición.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Cubierto

Cubierto Viento: SE, 5 km/h

SE, 5 km/h Probabilidad de precipitación: 15%

15% Humedad: entre 75% y 100%

entre 75% y 100% Índice UV máximo: 6

Recomendaciones

Con humedad alta y un índice UV de 6, se recomienda a los ceutíes usar protección solar durante las horas centrales. Aunque la lluvia es poco probable (15%), la humedad puede hacer la sensación más cargada; lleve ropa ligera y esté atento a cambios rápidos en la nubosidad y el viento en zonas expuestas.

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