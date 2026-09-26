Los agentes del Servicio Marítimo abortan múltiples pases clandestinos hacia la Península tras un repunte del tráfico de personas derivado de la entrada masiva de julio. Un patrón ha sido detenido e investigado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

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La presión migratoria sobre las costas de la ciudad autónoma no da tregua, y la Guardia Civil mantiene un despliegue sin descanso frente al negocio de las redes clandestinas. En una jornada de máxima exigencia operativa, los agentes adscritos al Servicio Marítimo, con el respaldo de otras unidades del Instituto Armado, han interceptado hasta cinco embarcaciones en las últimas 24 horas, frenando el cruce de decenas de personas e interviniendo los medios utilizados para el tráfico humano.

Intervenciones en Santa Catalina y Benzú

Las actuaciones del Servicio Marítimo se han distribuido en distintos puntos estratégicos del litoral caballa. A ocho millas de la costa de Santa Catalina, los efectivos de la Benemérita interceptaron una embarcación en la que viajaban 17 inmigrantes hacinados con destino a la Península. El patrón de la nave fue detenido en el acto y puesto a disposición judicial acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

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En el sector de Benzú, los guardias civiles dieron con otra embarcación con 11 personas a bordo y neutralizaron poco después dos kayaks en los que intentaban cruzar tres y cuatro inmigrantes, respectivamente. A estas intervenciones se sumó una quinta embarcación interceptada nuevamente en el entorno de Santa Catalina con nueve personas a bordo.

Las tácticas de las mafias: Fuentes del caso destacan que las redes de tráfico clandestino emplean todo tipo de medios —desde embarcaciones recreativas hasta kayaks precarios— e incluso colocan a los propios inmigrantes a los mandos para eludir el arresto de los verdaderos organizadores.

Travesías extremas y riesgo en el mar

El incremento de estos intentos de paso se ha intensificado de forma notable tras los sucesos del pasado 31 de julio. Las fuerzas de seguridad advierten sobre la creciente peligrosidad de estas travesías, en las que los pilotos no dudan en sobrecargar los francobordos de las lanchas ni en maniobrar de forma temeraria. En diversas intervenciones, los pasadores han llegado a obligar a los ocupantes a arrojarse al mar para entorpecer la persecución policial y forzar el rescate.

En la base del Servicio Marítimo, ubicada en el puerto pesquero de Ceuta, se acumulan ya decenas de embarcaciones intervenidas durante estas operaciones. Todos estos medios permanecen bajo custodia e inspección judicial a la espera de las correspondientes resoluciones del Ministerio de Justicia.