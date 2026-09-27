El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta publica el listado de farmacias de guardia para este domingo, 27 de septiembre de 2026: 3 centros disponibles en las zonas Centro, Campo Exterior y en el turno de noche.

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Según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, las farmacias de guardia son las siguientes. Conservamos direcciones y teléfonos facilitados por la entidad para localizar el establecimiento más cercano.

Zona Centro

ZURITA C.B. (Centro). Dirección: C/ BEATRIZ DE SILVA Nº 5 (JUNTO A PLAZA DE LOS REYES). Teléfono: 956 51 23 41

Campo Exterior / Turno de noche

PUYA C.B. (Campo Exterior; Turno de Noche). Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL). Teléfono: 956 50 04 20

Acuda con la receta médica cuando sea necesaria. Si tiene previsto desplazarse fuera del horario diurno, conviene llamar a la farmacia antes de ir para confirmar disponibilidad y evitar desplazamientos innecesarios.

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