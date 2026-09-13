En la madrugada de este domingo, diversas actuaciones de la Policía Nacional se han llevado a cabo en Ceuta, lo que ha resultado en varias detenciones.

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Entre ellas, destaca la detención de un inmigrante en situación irregular por presunto delito de tenencia ilícita de armas, al que se le incautaron un machete de grandes dimensiones, una defensa extensible y un objeto contundente.

La Policía Nacional también ha realizado varias detenciones por presuntos delitos de allanamiento de morada, aunque la Jefatura Superior no ha especificado el número exacto de arrestados en este caso.

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Además, se ha producido otra detención por un presunto delito de acoso sexual, pero hasta el momento no han trascendido detalles sobre el perfil del detenido ni de la víctima.

Durante la misma noche, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) tuvo que intervenir en tres incidentes, incluyendo un incendio en un contenedor en la calle Saturno, un vehículo incendiado cerca de las naves del Tarajal, y otro en Los Rosales, en las inmediaciones de la antigua cárcel de mujeres.

La última intervención se realizó por un pequeño incendio de vegetación en Arcos Quebrados, que se cree pudo tener un origen accidental.