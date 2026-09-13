El sindicato CCOO ha lanzado una alerta sobre los riesgos biológicos que enfrentan los trabajadores de Servilimpce en los asentamientos de Ceuta. Esta situación preocupa a la organización, que solicita la implementación de una evaluación específica sobre estos riesgos.

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Entre las exigencias del sindicato, se encuentran la necesidad de establecer protocolos de actuación adecuados que garanticen la seguridad de los empleados y la provisión de equipos de protección personal apropiados.

CCOO ha manifestado que, en caso de que la empresa no demuestre haber tomado las medidas necesarias para salvaguardar la salud de sus trabajadores, no dudarán en elevar la situación a la Inspección de Trabajo.

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La situación de los trabajadores de Servilimpce es crítica, dado el entorno en el que operan, lo que añade urgencia a las demandas del sindicato. La unión de los trabajadores es esencial para buscar una solución a estos problemas de salud laboral.

La protección de los empleadores y la prevención de riesgos laborales son tópicos que deben ser considerados prioritarios por la empresa, especialmente en sectores que manejan situaciones sanitarias complejas.

El próximo paso de CCOO podría ser tomar medidas adicionales si la empresa no responde a sus peticiones en un plazo razonable, perpetuando así una atención continua sobre la salud laboral en Ceuta.