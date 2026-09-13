El domingo pasado, el Gobierno de la Nación activó el campamento situado tras la antigua cárcel de Los Rosales, que cuenta con una capacidad para 864 migrantes.

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El traslado de más de 800 migrantes se llevó a cabo sin incidencias y a pie, marcando un cambio significativo en la situación en Loma Colmenar.

A raíz de este traslado, Loma Colmenar ha experimentado una transformación, presentando un aspecto completamente distinto y más limpio.

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Este nuevo campamento se suma a las medidas implementadas para gestionar la situación de la migración en la ciudad autónoma de Ceuta.

Las autoridades han trabajado con el objetivo de garantizar un entorno más adecuado para aquellos que buscan asilo y una mejor calidad de vida en el campamento.

Se espera que esta acción contribuya a una mejor organización y atención a los migrantes en la zona.