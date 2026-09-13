La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado al Gobierno central la construcción de un nuevo centro de salud en Ceuta, en respuesta a las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, quien afirmó que los ceutíes deben prepararse para la «realidad estructural» de la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

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Desde CSIF se considera que la presión asistencial provocada por esta situación ya no es puntual, lo que implica que se asuman responsabilidades y se dote a la ciudad de los recursos de sanidad necesarios.

El sindicato señala que la sanidad pública en Ceuta no puede seguir absorbiendo este aumento de demanda sin aumentar la carga de trabajo en un ya agobiado personal. «Si el Gobierno central reconoce que esta presión asistencial ha venido para quedarse, no se puede pretender que la sanidad pública local la soporte a costa de comprometer la atención a los ceutíes», afirman desde CSIF.

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CSIF ha estimado que el incremento demográfico derivado de la crisis migratoria podría agregar más de 10.000 potenciales usuarios al sistema sanitario, considerando a los aproximadamente 8.000 adultos que habitan en asentamientos y a más de 2.100 menores no acompañados que ya están filiados.

El sindicato advierte que, según los estándares del Sistema Nacional de Salud, una Zona Básica de Salud está diseñada para entre 10.000 y 15.000 tarjetas sanitarias individuales, por lo que esta nueva población podría representar la carga asistencial propia de un centro de salud completo.

Particularmente, CSIF destaca la presión sobre los servicios de Pediatría y Enfermería infantil, ya que los más de 2.100 menores filiados equivalen a entre 2 y 3 cupos completos de atención pediátrica. Además, Medicina de Familia y Urgencias también enfrentan una carga superior a la capacidad actual de las plantillas.

El sindicato enfatiza que integrar este crecimiento de usuarios en los tres centros de salud existentes (Otero, Tarajal y Recinto) compromete la atención a la población ceutí. «No se pueden manejar más de 20.000 nuevas demandas con parches temporales», concluyen, pidiendo al Ejecutivo que habilite los recursos necesarios y construya un nuevo centro de salud acompañado de las contrataciones pertinentes.

Finalmente, CSIF reclama un plan extraordinario de infraestructuras sanitarias que adapte los recursos teóricos del sistema de salud público de Ceuta a esta nueva realidad demográfica.