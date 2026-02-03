Una mujer de 55 años, propietaria de una guardería en Algemesí (Valencia), fue detenida el pasado viernes acusada de maltratar, vejar y encerrar a niños menores de tres años en el centro que dirigía. La detenida se encuentra en libertad bajo medidas cautelares y el centro ha sido cerrado temporalmente.

Según han revelado los vídeos recopilados, la responsable del centro obligaba a una niña a comerse un trozo de manzana sujetándola del cuello y utilizaba la mano de un niño para golpear a otro, entre otros episodios de violencia, informa el diario Levante-EMV.

Los trabajadores del centro, quienes denunciaron los hechos, permanecieron más tiempo en la guardería para documentar las agresiones y recabar pruebas, según la cadena SER. Fuentes cercanas destacan que “lo fácil hubiera sido abandonar el puesto, como hicieron anteriores empleados, pero ellos decidieron proteger a los menores recopilando la evidencia necesaria”.

La mujer está siendo investigada por maltrato habitual a menores y por vejaciones continuadas, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Además, tiene prohibido acercarse o comunicarse con los niños matriculados y ejercer cualquier actividad laboral relacionada con menores mientras se tramita el caso, según el juzgado de instrucción de Alzira.

El centro educativo, registrado oficialmente como escuela infantil de primer ciclo, contaba con alumnos de cero a tres años. La Consejería de Educación ha confirmado que los menores afectados serán reubicados en otros centros y que las familias serán citadas por la policía para revisar los vídeos y decidir sobre posibles denuncias.