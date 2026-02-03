El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado este martes a los anteriores Gobiernos del Partido Popular como responsables de una brecha de inversión ferroviaria que cifra en unos 30.000 millones de euros y ha advertido de que esta situación “no se soluciona en dos días”. Así lo ha manifestado durante su comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso, convocada para informar sobre los accidentes ferroviarios registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Durante su intervención, Puente ha rechazado concretar una fecha para la reapertura de la línea de tren andaluza afectada, alegando “el grado de afección de la infraestructura” y las dificultades añadidas por la climatología. El ministro ha defendido que la prioridad del Ejecutivo es ofrecer información veraz y ha subrayado que “los afectados tienen derecho a conocer la verdad”.

La comparecencia ha tenido lugar el mismo día en que el Gobierno ha aprobado dos decretos distintos: uno destinado a garantizar la revalorización de las pensiones y otro que recoge el resto de medidas del denominado escudo social, incluidas las iniciativas antidesahucios. En este contexto, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha asegurado que el Ejecutivo mantendrá una estrategia basada en el diálogo “antes, durante y después” para lograr las mayorías parlamentarias necesarias que permitan convalidar ambas normas.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que su formación respalda la actualización de las pensiones conforme al IPC, lo que apunta a un posible apoyo al decreto que regula las prestaciones por jubilación.