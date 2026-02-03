El vicepresidente de Newell’s Old Boys, Juan Manuel Medina, confirmó a TN que el club rosarino trabaja en un plan para intentar que Lionel Messi vista la camiseta de la Lepra, un proyecto que podría concretarse en el primer semestre de 2027.

“El objetivo es que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, afirmó Medina, quien destacó que la iniciativa trasciende lo futbolístico: “Es un proyecto que excede a Newell’s. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino. Todo depende de que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”.

El astro argentino, actualmente en Inter Miami tras renovar su contrato en 2025 hasta finales de 2028, sería el centro de esta idea histórica, que involucra también a las máximas autoridades de la ciudad. Según Medina, los primeros contactos con el entorno de Messi comenzaron en 2024, y aunque siempre se ha especulado sobre su vuelta a Rosario, hasta ahora nunca se concretó.

El presidente de Newell’s, Ignacio Boero, quien asumió tras las elecciones de diciembre de 2025, ha sido clave en el impulso de este proyecto a largo plazo. Además, el club ha renovado recientemente el Estadio Marcelo Bielsa y su centro de entrenamiento “Jorge B. Griffa”, buscando ofrecer infraestructura de primer nivel.

Aún sin definiciones concretas, la Lepra mantiene conversaciones iniciales con el entorno de Messi. Si el regreso se concretara, Messi jugaría en la Liga Profesional argentina con 41 años, lo que marcaría un antes y un después en la historia del fútbol local.