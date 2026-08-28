La Ciudad Autónoma de Ceuta, en colaboración con el Gobierno de España, ha emitido un mensaje urgente ante la creciente preocupación por la violencia y la hostilidad en la comunidad. Esta iniciativa tiene como principal objetivo frenar las actitudes agresivas hacia los migrantes y también hacia los vecinos musulmanes que conviven en la ciudad.

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Las autoridades han señalado que es fundamental reforzar la convivencia pacífica entre todos los habitantes de Ceuta, independientemente de su origen o religión. La violencia no solo afecta a los migrantes, sino que también repercute en la sociedad ceutí en su conjunto, generando un clima de tensión y divisiones.

En el marco de este acuerdo, se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la tolerancia y el respeto, fundamental en una ciudad que, por su ubicación estratégica, ha sido durante mucho tiempo un punto de encuentro entre culturas diversas.

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El reto es grande, pero las autoridades locales y estatales coinciden en que es esencial trabajar juntos para promover una Ceuta más inclusiva y libre de violencia. Durante las últimas semanas, ha habido un aumento de incidentes que han llevado a la ciudadanía a expresar su cansancio ante esta situación.

El mensaje del Gobierno se convierte en una respuesta a las inquietudes manifestadas por los ciudadanos que piden un entorno más seguro y armónico. La colaboración entre las distintas instituciones será clave para hacer frente a este desafío social.

Frente a esta problemática, se invita a todos los ceutíes a reflexionar sobre el papel que juegan en la construcción de una comunidad unida, donde la violencia no tenga cabida y donde se priorice el diálogo y el entendimiento mutuo.