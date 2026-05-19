El agresor, con un amplio historial de violencia, quebrantó la medida judicial por segunda vez en 24 horas y atacó a la víctima con un arma blanca antes de ser arrestado por los Mossos d’Esquadra.

GIRONA (EFE).– Los Mossos d’Esquadra detuvieron en la tarde de este martes a un hombre de 48 años como presunto autor del asesinato de su expareja en el centro de Figueres (Girona). El suceso, que se investiga como un nuevo caso de violencia machista, se produjo en la céntrica Plaça Tarradellas de la capital del Alt Empordà ante la presencia de múltiples testigos en la vía pública.

Según confirmaron fuentes de la investigación, el agresor empleó un arma blanca para asestar las heridas mortales a la víctima, una mujer de 33 años y de origen sudamericano. Pese a la rápida movilización de los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), de la Guardia Urbana y de la policía autonómica, los facultativos sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida debido a la extrema gravedad de las lesiones sufridas.

La tragedia ha provocado una profunda indignación tras trascender los antecedentes del detenido, de nacionalidad española. El imputado contaba con un amplio historial delictivo y de violencia machista. De manera flagrante, había quebrantado la orden de alejamiento dictada a favor de la víctima de forma reiterada. De hecho, el individuo ya había sido arrestado el día anterior, lunes, tras saltarse dicha prohibición judicial, quedando posteriormente en libertad antes de consumar el crimen.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar de los hechos, tras cometer el homicidio, el agresor cruzó la plaza con total frialdad y se dirigió a una fuente pública cercana con el objetivo de lavarse los brazos, que se encontraban completamente cubiertos de sangre. Segundos después, los agentes procedieron a su inmovilización y detención en el mismo escenario del crimen.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos de Girona ha asumido la dirección de las pesquisas. Los investigadores permanecieron en la plaza recopilando pruebas físicas y tomando declaración formal tanto a los transeúntes que presenciaron el ataque como a los entornos de los implicados. Por su parte, el Ayuntamiento de Figueres, localidad de la que eran vecinos tanto la víctima como el agresor, ha anunciado de forma oficial la convocatoria de un minuto de silencio institucional este miércoles frente al consistorio en señal de condena y luto.

Repunte de la violencia machista en 2026

Con este último asesinato, la cifra oficial de víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año 2026 asciende a 19, sumando un total de 1.360 mujeres asesinadas desde que comenzaron los registros oficiales en 2003.

No obstante, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mantiene bajo investigación otros dos casos recientes: uno ocurrido el pasado 16 de mayo en Alicante y otro este lunes en Navarra. De confirmarse la naturaleza machista de ambos sucesos junto al de Figueres, la cifra total de feminicidios este año se elevaría rápidamente a 22, situando la estadística en niveles similares a los peores arranques de año de la última década, como en 2020 (21 crímenes) o 2019 (24 crímenes) en estas mismas fechas.