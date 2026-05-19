Los Mossos d’Esquadra arrestan al hijo del empresario Isak Andic tras más de un año de investigación sobre su fallecimiento en la montaña de Montserrat.

BARCELONA. — En un giro inesperado en la investigación sobre la muerte del magnate de la moda Isak Andic, los Mossos d’Esquadra han detenido este martes a su hijo, Jonathan Andic. El arresto se produce en el marco de las pesquisas que coordinan las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento del fundador de Mango, ocurrido en diciembre de 2024 tras caer por un precipicio en la montaña de Montserrat.

Jonathan Andic ha sido trasladado a dependencias judiciales para declarar como investigado ante la jueza encargada del caso en el juzgado de Martorell (Barcelona).

Más de un año de investigaciones secretas

Según han confirmado a la Agencia EFE fuentes cercanas al caso, la detención es el resultado de más de un año de discretas investigaciones policiales. Los agentes han estado analizando minuciosamente los cabos sueltos del trágico suceso de 2024, que inicialmente conmocionó al sector empresarial del país.

A la espera de que el detenido comparezca ante la magistrada, los detalles sobre los indicios específicos que han motivado el arresto permanecen bajo estricta reserva judicial.

La familia defiende la «colaboración máxima» del investigado

Ante el fuerte impacto de la noticia, el entorno de los Andic no ha tardado en reaccionar de forma oficial. Un portavoz autorizado de la familia ha emitido un breve comunicado en el que subraya la total disposición del detenido ante la justicia:

«La colaboración de Jonathan Andic con las autoridades en el marco de las diligencias por la muerte de su padre ha sido y será máxima.»

Se espera que tras la declaración en sede judicial de las próximas horas se determinen las medidas cautelares para el hijo del histórico empresario.