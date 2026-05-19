Dos de las embarcaciones fueron localizadas en la línea de costa y las otras dos en alta mar. En lo que va de año, las Islas Baleares ya han registrado la llegada de más de 1.600 migrantes.

IBIZA. – Un total de 64 personas de origen magrebí han sido interceptadas entre la jornada de este lunes y la madrugada del martes tras alcanzar las costas de Formentera o ser localizadas en aguas próximas a la isla. El dispositivo de rescate y control ha corrido a cargo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, según los datos actualizados y facilitados por la Delegación del Gobierno.

El goteo de embarcaciones se distribuyó en diferentes puntos de la costa y el mar territorial de la pitiusa menor:

En tierra: Dos de las pateras consiguieron alcanzar la línea de costa de Formentera, donde se interceptó a parte de los ocupantes.

Dos de las pateras consiguieron alcanzar la línea de costa de Formentera, donde se interceptó a parte de los ocupantes. En alta mar: Una tercera embarcación fue avistada y auxiliada a unas 19 millas náuticas de la isla.

Una tercera embarcación fue avistada y auxiliada a unas 19 millas náuticas de la isla. Último rescate: La cuarta y última patera de la jornada fue localizada a las 20:30 horas del lunes, cuando navegaba a 4 millas al sur de Formentera con 15 personas a bordo. Entre las tres primeras embarcaciones sumaban un total de 49 ocupantes.

Balance migratorio: repunte en la ruta balear

Las cifras de este último incidente se suman a una tendencia al alza en la llegada de embarcaciones procedentes del norte de África, principalmente desde Argelia, con destino al archipiélago balear.

Periodo Personas Migrantes Embarcaciones (Pateras) Año 2026 (Hasta la fecha) 1.607 81 Año 2025 (Total anual) 7.321 401

Contexto de la ruta: Los datos oficiales consolidados por el Ministerio del Interior del año pasado (2025) confirmaron la consolidación de esta ruta marítima, registrando un incremento del 24,5 % en el número de personas llegadas y de cerca de un 15 % en el flujo de embarcaciones con respecto a los datos del año 2024.