Dos de las embarcaciones fueron localizadas en la línea de costa y las otras dos en alta mar. En lo que va de año, las Islas Baleares ya han registrado la llegada de más de 1.600 migrantes.
IBIZA. – Un total de 64 personas de origen magrebí han sido interceptadas entre la jornada de este lunes y la madrugada del martes tras alcanzar las costas de Formentera o ser localizadas en aguas próximas a la isla. El dispositivo de rescate y control ha corrido a cargo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, según los datos actualizados y facilitados por la Delegación del Gobierno.
El goteo de embarcaciones se distribuyó en diferentes puntos de la costa y el mar territorial de la pitiusa menor:
- En tierra: Dos de las pateras consiguieron alcanzar la línea de costa de Formentera, donde se interceptó a parte de los ocupantes.
- En alta mar: Una tercera embarcación fue avistada y auxiliada a unas 19 millas náuticas de la isla.
- Último rescate: La cuarta y última patera de la jornada fue localizada a las 20:30 horas del lunes, cuando navegaba a 4 millas al sur de Formentera con 15 personas a bordo. Entre las tres primeras embarcaciones sumaban un total de 49 ocupantes.
Balance migratorio: repunte en la ruta balear
Las cifras de este último incidente se suman a una tendencia al alza en la llegada de embarcaciones procedentes del norte de África, principalmente desde Argelia, con destino al archipiélago balear.
|Periodo
|Personas Migrantes
|Embarcaciones (Pateras)
|Año 2026 (Hasta la fecha)
|1.607
|81
|Año 2025 (Total anual)
|7.321
|401
Contexto de la ruta: Los datos oficiales consolidados por el Ministerio del Interior del año pasado (2025) confirmaron la consolidación de esta ruta marítima, registrando un incremento del 24,5 % en el número de personas llegadas y de cerca de un 15 % en el flujo de embarcaciones con respecto a los datos del año 2024.