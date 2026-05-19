El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional imputa al expresidente por blanqueo, organización criminal y tráfico de influencias en el ‘caso Plus Ultra’.

MADRID. — En lo que ya se considera un hito inédito en la historia de la democracia española, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado a primera hora de este martes un amplio operativo que incluye el registro de la oficina del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, así como de la agencia de comunicación de sus hijas, Whathefav SL, y otras dos sociedades mercantiles.

La operación, adelantada por El Confidencial, se produce tras el levantamiento del secreto de sumario por parte del magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. El juez ha citado a declarar a Zapatero en calidad de imputado el próximo 2 de junio por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Una trama de comisiones y lavado de fondos internacionales

Las pesquisas policiales apuntan a que el antiguo secretario general del PSOE habría liderado o participado activamente en una red dedicada a captar dinero de origen ilícito para reintroducirlo en el circuito financiero legal a través de personas y empresas de su entorno más cercano. Según fuentes próximas a la investigación, el origen de los fondos bajo sospecha tiene una doble vía:

Mordidas nacionales: Dinero procedente de empresas españolas que buscaban una «línea directa con Moncloa» y gobiernos extranjeros para asegurar contratos públicos, subvenciones e información privilegiada.

Dinero procedente de empresas españolas que buscaban una «línea directa con Moncloa» y gobiernos extranjeros para asegurar contratos públicos, subvenciones e información privilegiada. Fondos internacionales: Capitales derivados del presunto saqueo de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) y de un programa de alimentos del régimen chavista.

Para dificultar el rastreo de estas comisiones, la trama habría desviado presuntamente parte de los 53 millones de euros de dinero público con los que el Gobierno de Pedro Sánchez rescató a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021. Asimismo, los investigadores han detectado patrimonio inmobiliario oculto a nombre de terceros y fondos en el extranjero vinculados al expresidente.

El rastro del dinero: la empresa de sus hijas en el foco

El foco judicial se centra con fuerza en el entramado societario familiar. La UDEF ha puesto la lupa sobre la mercantil Análisis Relevante SL, una sociedad que entre 2020 y 2025 recibió millonarias sumas de empresas privadas por supuestos servicios de consultoría.

De acuerdo con las investigaciones financieras, tanto Zapatero como sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, percibieron de esta empresa al menos 661.000 euros en ese mismo periodo. Los pagos se justificaron como servicios de asesoramiento y comunicación online, unos trabajos que, según la policía, no han sido acreditados. De ahí que hoy se esté registrando Whathefav SL, la agencia propiedad de las hijas del expresidente.

El ‘testaferro’ clave: Las pesquisas señalan como pieza fundamental a Julio Martínez Martínez, un amigo de la infancia de Zapatero natural de Elda (Alicante), quien habría ejercido como testaferro de la red y que ya fue detenido por la UDEF el pasado mes de diciembre.

Una causa con múltiples ramificaciones

La imputación de Zapatero es el resultado de la derivación a la Audiencia Nacional de las diligencias previas que inició el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Con su citación para el 2 de junio, el expresidente se suma a una lista de investigados de alto perfil en la que ya figuran el abogado Santiago Fernández Lena, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el consejero delegado Roberto Roselli, y el banquero peruano Luis Felipe Baca.