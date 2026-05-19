MADRID.– La expectación ante la próxima visita apostólica del papa León XIV a España, programada entre el 6 y el 12 de junio, sigue en aumento. Hasta el momento, cerca de 500.000 personas se han inscrito para participar en los diferentes eventos multitudinarios programados, según informó este martes el coordinador nacional de comunicación, Rafael Rubio, en rueda de prensa.

Aunque la inscripción no es obligatoria, la organización ha instado a los fieles a no dejarlo para el final para facilitar la compleja logística y seguridad de las jornadas. «Hemos trabajado con las estimaciones más generosas y previsto planes A, B y C», aseguró Rubio, quien destacó la excelente colaboración con todas las administraciones públicas, sin importar su signo político.

Cifras de asistencia por comunidades

El viaje del pontífice incluirá paradas en Madrid, Barcelona y Canarias. Las inscripciones actuales se distribuyen de la siguiente manera:

Madrid (Plaza de Cibeles): 260.000 inscritos para la misa del Corpus Christi (domingo 7 de junio).

260.000 inscritos para la misa del Corpus Christi (domingo 7 de junio). Madrid (Plaza de Lima / Bernabéu): 160.000 jóvenes anotados para la gran vigilia de oración.

160.000 jóvenes anotados para la gran vigilia de oración. Barcelona (Estadio Olímpico Lluís Companys): Se calcula la asistencia de unas 37.000 personas (9 de junio), con posibilidad de ampliarse a 39.000.

Se calcula la asistencia de unas 37.000 personas (9 de junio), con posibilidad de ampliarse a 39.000. Las Palmas (Estadio de Gran Canaria): 36.000 inscritos para la misa masiva del 11 de junio.

36.000 inscritos para la misa masiva del 11 de junio. Tenerife (Puerto de Santa Cruz): 25.000 personas registradas para el acto de clausura el 12 de junio.

Logística y convivencia urbana

Para evitar el colapso de la capital, el montaje de los escenarios en la Plaza de Lima y Cibeles se realizará de forma ágil, garantizando que no habrá un corte total del tráfico hasta el mismo día del evento.

Además, la organización aclaró que la coincidencia de la misa papal con la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro no supondrá un problema. Al contrario, Rubio aseguró que los responsables del evento literario están «encantados» y que ambas actividades convivirán en armonía.

Por otra parte, se anunció que el Paseo de la Castellana contará con «centros de escucha» para ofrecer acompañamiento pastoral, y que la Catedral de La Almudena acogerá un encuentro de oración y penitencia el día previo a la llegada del pontífice.

Campaña nacional contra la polarización

Bajo el lema ‘Alzad la mirada’, se ha presentado la campaña de comunicación que busca «que no haya nadie en España que no se entere de que el Papa viene». La iniciativa cuenta con dos anuncios de televisión realizados de forma altruista por más de 100 colaboradores, lo que ha reducido su coste a la décima parte de lo habitual.

‘Nuevos (viejos) amigos’: Un experimento conversacional que aborda la polarización actual y destaca lo que une a la sociedad por encima de sus diferencias.

Un experimento conversacional que aborda la polarización actual y destaca lo que une a la sociedad por encima de sus diferencias. ‘Metro’: Un vídeo con cámara oculta que invita a salir de la indiferencia entablando conversación con desconocidos en el transporte público.

«Son una invitación a salir de nosotros mismos y encontrar al otro, una invitación a esperar al papa», subrayó Rafael Rubio.

Madrid se viste de gala

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó que la ciudad comenzará a engalanarse desde este miércoles para recibir al pontífice, quien pasará en la capital la primera mitad de su viaje (del 6 al 9 de junio).

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El plan de embellecimiento urbano incluye el despliegue de 100.000 flores blancas y amarillas (los colores vaticanos), balconeras, banderolas, vinilos en los autobuses de la EMT y grandes pancartas de bienvenida en los 15 puentes de la M-30 para lograr que el papa León XIV «se sienta como en casa».