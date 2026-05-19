Los cuerpos de los hombres, de 57 y 59 años, presentaban heridas de arma blanca. La principal hipótesis de la Guardia Civil apunta a un homicidio seguido de suicidio.

CÁDIZ. – La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de los cadáveres de dos hermanos, de 57 y 59 años, en el interior de una vivienda situada en Estella del Marqués, una pedanía perteneciente al municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz). Según han confirmado fuentes de la investigación, ambos cuerpos presentaban evidentes signos de violencia.

La intervención policial se desencadenó este lunes, después de que varios familiares de los fallecidos dieran la voz de alarma a las autoridades al constatar que llevaban bastante tiempo sin poder comunicarse ni saber nada de ellos.

Intervención en el domicilio

Tras recibir el aviso, los agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta el inmueble y procedieron a registrarlo. Al acceder al interior de la vivienda, localizaron los cuerpos sin vida de los dos hermanos.

Evidencias: Los cadáveres presentaban heridas causadas por arma blanca .

Los cadáveres presentaban heridas causadas por . Antecedentes: Fuentes próximas al caso han señalado que uno de los hermanos tenía antecedentes psiquiátricos documentados por esquizofrenia.