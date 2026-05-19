El monarca visitará Ottawa y Toronto en un viaje enfocado en reforzar las relaciones comerciales, que además incluirá un emotivo regreso al colegio donde estudió en los años 80.

MADRID. – El rey Felipe VI emprende este martes su primer viaje oficial a Canadá, una visita institucional que se prolongará hasta el próximo jueves 21 de mayo. El jefe del Estado viaja acompañado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en un desplazamiento que busca consolidar el impulso de los vínculos bilaterales y de los contactos de alto nivel entre ambos países.

La agenda oficial arrancará en la capital canadiense, Ottawa, donde el monarca mantendrá un encuentro con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, quien ejerce las funciones de jefa de Estado en representación de la corona británica.

Agenda en Toronto: Impulso comercial y galardón cultural

La segunda jornada del viaje, fijada para el miércoles, trasladará la actividad a Toronto, con un marcado carácter económico y cultural:

Encuentro empresarial e inversiones: El rey presidirá un foro empresarial y mantendrá reuniones clave con inversores y autoridades canadienses con el objetivo de potenciar los intercambios comerciales y la cooperación económica.

El rey presidirá un foro empresarial y mantendrá reuniones clave con inversores y autoridades canadienses con el objetivo de potenciar los intercambios comerciales y la cooperación económica. Contacto con la colonia española: Felipe VI reservará un espacio para encontrarse con la comunidad de españoles residentes en el país norteamericano.

Felipe VI reservará un espacio para encontrarse con la comunidad de españoles residentes en el país norteamericano. Premio Internacional Joan Margarit: En el plano cultural, el monarca entregará en la Universidad Victoria el III Premio Internacional Joan Margarit de Poesía a la célebre escritora canadiense Margaret Atwood. Al acto también asistirá el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Un regreso nostálgico a sus años de estudiante

El broche más personal: El jueves 21 de mayo, antes de concluir la visita oficial, Felipe VI protagonizará el momento más íntimo del viaje con su regreso, más de 40 años después, al Lakefield College School. En este prestigioso centro educativo el monarca cursó, entre 1984 y 1985, el equivalente al antiguo Curso de Orientación Universitaria (COU) durante su etapa como príncipe de Asturias.