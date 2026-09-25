En Ceuta, este viernes 25 de septiembre de 2026 se esperan 25°C de máxima y 19°C de mínima, poco nuboso, viento del E a 5 km/h y 0% de probabilidad de lluvia, según los XML municipales públicos de AEMET.
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Los datos extraídos de esos XML muestran una jornada estable en gran parte de España, con cielos mayoritariamente poco nubosos o despejados. Las temperaturas son más suaves en el norte y más altas en el centro y sur peninsular, mientras que en zonas del Cantábrico puede aumentar la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones, según AEMET.
Norte peninsular
En Bilbao se esperan 25°C de máxima y 15°C de mínima, nuboso, viento del NO a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 15%.
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En Coruña, A se prevé 21°C de máxima y 17°C de mínima, poco nuboso, viento del NO a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.
Centro peninsular
En Madrid AEMET indica 34°C de máxima y 21°C de mínima, poco nuboso, viento del C a 0 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.
En Zaragoza el termómetro llegará a 37°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso, viento del NO a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.
Sur peninsular
En Sevilla se esperan 38°C de máxima y 20°C de mínima, poco nuboso, viento del C a 0 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.
Mediterráneo
En Barcelona la previsión es de 30°C de máxima y 20°C de mínima, poco nuboso, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.
En València se registran 32°C de máxima y 19°C de mínima, con despejado, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.
Islas Baleares
En Palma AEMET señala 30°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso, viento del S a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 5%.
Islas Canarias
En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 30°C de máxima y 25°C de mínima, con nubes altas, viento del N a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%, según AEMET.
Recomendaciones
- En Ceuta, con poco nuboso y 0% de lluvia, la jornada permite actividades al aire libre; tenga en cuenta la sensación térmica en las horas centrales.
- Si se desplazan al norte, donde la probabilidad de lluvia puede aumentar (por ejemplo en Bilbao), conviene consultar la evolución local por la mañana.
Fuente: AEMET, datos de XML municipales públicos, extraídos por capital para Ceuta y el resto de zonas del país.