En Ceuta, este viernes 25 de septiembre de 2026 se esperan 25°C de máxima y 19°C de mínima, poco nuboso, viento del E a 5 km/h y 0% de probabilidad de lluvia, según los XML municipales públicos de AEMET.

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Los datos extraídos de esos XML muestran una jornada estable en gran parte de España, con cielos mayoritariamente poco nubosos o despejados. Las temperaturas son más suaves en el norte y más altas en el centro y sur peninsular, mientras que en zonas del Cantábrico puede aumentar la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones, según AEMET.

Norte peninsular

En Bilbao se esperan 25°C de máxima y 15°C de mínima, nuboso, viento del NO a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 15%.

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En Coruña, A se prevé 21°C de máxima y 17°C de mínima, poco nuboso, viento del NO a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Centro peninsular

En Madrid AEMET indica 34°C de máxima y 21°C de mínima, poco nuboso, viento del C a 0 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

En Zaragoza el termómetro llegará a 37°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso, viento del NO a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Sur peninsular

En Sevilla se esperan 38°C de máxima y 20°C de mínima, poco nuboso, viento del C a 0 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Mediterráneo

En Barcelona la previsión es de 30°C de máxima y 20°C de mínima, poco nuboso, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

En València se registran 32°C de máxima y 19°C de mínima, con despejado, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Islas Baleares

En Palma AEMET señala 30°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso, viento del S a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 5%.

Islas Canarias

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 30°C de máxima y 25°C de mínima, con nubes altas, viento del N a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%, según AEMET.

Recomendaciones

En Ceuta, con poco nuboso y 0% de lluvia, la jornada permite actividades al aire libre; tenga en cuenta la sensación térmica en las horas centrales.

y de lluvia, la jornada permite actividades al aire libre; tenga en cuenta la sensación térmica en las horas centrales. Si se desplazan al norte, donde la probabilidad de lluvia puede aumentar (por ejemplo en Bilbao), conviene consultar la evolución local por la mañana.

Fuente: AEMET, datos de XML municipales públicos, extraídos por capital para Ceuta y el resto de zonas del país.

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