El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este jueves un paquete de medidas económicas orientadas a mitigar la pérdida de poder adquisitivo que sufren los hogares españoles debido al repunte de la inflación, especialmente en el coste de la cesta de la compra y la factura energética.

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Durante una visita a una empresa láctea en Alovera (Guadalajara), el dirigente popular reclamó formalmente la eliminación total del IVA (0%) para todos los alimentos básicos y la reducción del tipo aplicable a la energía al 10%. Entre las principales medidas planteadas dentro de este plan de choque destacan:

Alivio a las familias: Además de la reducción impositiva en alimentos y energía, la propuesta incluye duplicar las desgravaciones fiscales por cada hijo en el IRPF y deflactar la tarifa de dicho impuesto para adecuarlo a la inflación actual.

Además de la reducción impositiva en alimentos y energía, la propuesta incluye duplicar las desgravaciones fiscales por cada hijo en el IRPF y deflactar la tarifa de dicho impuesto para adecuarlo a la inflación actual. Respaldo al sector productivo y autónomos: Exención del IVA para los trabajadores autónomos que facturen por debajo de los 85.000 euros anuales, en línea con las directivas europeas, y la reducción de costes en insumos agrícolas clave como fertilizantes y combustibles.

Exención del IVA para los trabajadores autónomos que facturen por debajo de los 85.000 euros anuales, en línea con las directivas europeas, y la reducción de costes en insumos agrícolas clave como fertilizantes y combustibles. Simplificación administrativa: Reducción de la burocracia mediante la aplicación de la regla de derogar tres normativas por cada nueva ley aprobada, además de la ampliación del silencio administrativo positivo.

Feijóo avanzó que su grupo parlamentario registrará este paquete de iniciativas para su debate y votación tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, donde los populares cuentan con mayoría absoluta, e invitó al Ejecutivo a adoptar estas medidas de alivio fiscal.

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