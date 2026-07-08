Nueva interceptación de una embarcación en aguas del archipiélago balear. Salvamento Marítimo ha rescatado a un grupo de 15 personas de origen magrebí que navegaban a bordo de una patera en las inmediaciones de la isla de Formentera, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares.

La patera fue localizada e interceptada a última hora de la noche, concretamente a las 23:05 horas, a una distancia de 15 millas náuticas al sureste de la pitiusa menor. Todos los ocupantes se encuentran ya a salvo tras la intervención de los equipos de rescate.

La ruta balear mantiene un goteo constante

Este último rescate engrosa unas estadísticas de inmigración irregular que reflejan que la ruta marítima desde el norte de África hacia Baleares se mantiene plenamente activa.

La presión migratoria en las islas durante los últimos meses deja los siguientes datos oficiales facilitados por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno:

Balance en lo que va de año: Las islas Baleares han registrado la llegada de 146 pateras con un total de 2.758 inmigrantes irregulares a bordo.

Las islas Baleares han registrado la llegada de con un total de a bordo. El precedente de 2025: El archipiélago cerró el año pasado con cifras récord, tras la arribada de 7.321 personas en 401 embarcaciones. Esto supuso un notable repunte en la Frontera Sur, con un incremento del 24,5% en el número de migrantes y de casi un 15% en el volumen de embarcaciones con respecto al ejercicio de 2024.

El dispositivo de asistencia humanitaria, conformado por Cruz Roja y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se ha activado de inmediato en puerto para realizar el correspondiente triaje médico y la primera atención sociosanitaria a los recién llegados.