Las alarmas por la campaña de incendios se encienden en España. La superficie forestal calcinada en el país ha sufrido un preocupante repunte del 36% en las últimas dos semanas (desde el 25 de junio), superando ya las 55.128 hectáreas devastadas.

Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) de la Unión Europea, esta cifra representa más del doble de lo registrado en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 24.955 hectáreas.

Una quincena negra muy por encima de la media histórica

El análisis detallado por semanas revela la virulencia con la que ha entrado el verano, registrando datos muy superiores a la media histórica del periodo 2006-2025:

Semana del 25 de junio al 1 de julio: Se calcinaron 10.218 hectáreas en solo siete días. Esta cifra duplica la media de los últimos años (4.726 hectáreas) y casi dobla el registro de 2025.

Se calcinaron en solo siete días. Esta cifra duplica la media de los últimos años (4.726 hectáreas) y casi dobla el registro de 2025. Semana del 2 de julio hasta hoy: El fuego ha arrasado otras 4.509 hectáreas, un dato que es un 76% superior a la media histórica para estas fechas (2.555 hectáreas).

A pesar de la gravedad de esta quincena, los expertos recuerdan que las cifras aún se mantienen lejos de las peores semanas del año pasado, cuando a mediados de agosto se llegaron a registrar picos de hasta 178.000 hectáreas quemadas en un solo septenario.

El triple de incendios que el año pasado

El aumento de la superficie calcinada viene impulsado por un incremento exponencial en el número de focos declarados. En lo que va de año, España ya ha registrado 305 incendios, el triple que en el mismo periodo de 2025, cuando apenas se contabilizaban 110.

Radiografía de los «Grandes Incendios» (GIF)

Los incendios de gran magnitud (aquellos que superan las 500 hectáreas) también muestran un comportamiento inusual para estas alturas del verano:

Métrica (Datos hasta el 28 de junio) Registro de 2026 Registro de 2025 Media de los últimos años Grandes Incendios declarados 12 5 7 Superficie quemada en GIF 43.197 ha 17.594 ha Un 18% inferior a 2026

Cataluña lidera las zonas más afectadas

La Península presenta múltiples focos de preocupación de norte a sur. Durante los últimos días, la situación más crítica se ha vivido en Cataluña debido a la coincidencia de varios fuegos simultáneos. No obstante, las labores de extinción también se han empleado a fondo en comunidades como Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Asturias y Galicia, evidenciando que el riesgo de estrés hídrico y las altas temperaturas afectan a prácticamente todo el territorio nacional.