MADRID. — El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado con contundencia el recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez contra las medidas cautelares impuestas a la esposa del presidente del Gobierno. Frente al argumento de la defensa, que alegaba que no existe riesgo de fuga debido a que Gómez cuenta con escolta policial permanente, el magistrado ha respondido de forma tajante asegurando que «no sería la primera ocasión» en la que el líder de un país de la Unión Europea se fuga al extranjero ante un proceso por corrupción.

Las afirmaciones constan en un escrito, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, en el que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid responde a la queja de la investigada. Peinado dictó el pasado mes de junio la apertura de juicio oral, retirando el pasaporte a Gómez e imponiéndole la prohibición de salir de España. Se le investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

El precedente histórico: el ‘caso Craxi’

Para rebatir que la presencia de escoltas impida una huida, el juez Peinado ha recurrido al plano internacional de forma velada. En su escrito señala que ya existió un precedente en el que un presidente del Gobierno de un Estado miembro de la UE se fugó a un país africano, apuntando que dicho mandatario «sin duda dispondría de toda la escolta oportuna».

El magistrado hace alusión indirecta al caso de Bettino Craxi, el ex primer ministro italiano que en 1994 huyó a Túnez para evadir la acción de la justicia en pleno estallido del caso de corrupción Manos Limpias. Con todo, cabe precisar que Craxi se fugó siete años después de haber abandonado el cargo de primer ministro y justo tras perder su inmunidad parlamentaria.

Cuestiona la infalibilidad de la escolta policial

Por otro lado, la defensa de Begoña Gómez había argumentado que la constante vigilancia policial hacía inviable cualquier intento de eludir a la justicia. Si bien Peinado ha querido dejar claro que la labor de la inmensa mayoría de los agentes de policía en España es «ejemplar y abnegada», ha recordado que no son infalibles.

Para justificarlo, el juez ha señalado la propia existencia de la Unidad de Asuntos Internos y ha apuntado que «son varios los supuestos» en los que funcionarios policiales han acabado sancionados o condenados penalmente, citando de ejemplo casos previos de responsables investigados en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Las claves del escrito del juez: Reafirmación: El magistrado mantiene intactas las medidas de control (retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional).

El magistrado mantiene intactas las medidas de control (retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional). Réplica: Sostiene que la escolta oficial no neutraliza por completo el riesgo de fuga.

Sostiene que la escolta oficial no neutraliza por completo el riesgo de fuga. Acusación de tergiversación: Peinado afea al letrado de Gómez que intente dejar «vacío de contenido» su razonamiento judicial.

Este nuevo choque jurídico llega después de que el juez sustituto de Peinado concediera un permiso puntual a Begoña Gómez para viajar a Londres por motivos familiares, pero denegara su asistencia a la Cumbre de la OTAN en Ankara. Con este último escrito, Peinado se reafirma en que el control fronterizo sobre la investigada debe seguir siendo estricto.