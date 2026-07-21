El agresor hirió a dos ciudadanos grecoestadounidenses en las inmediaciones del Museo de la Acrópolis antes de ser arrestado por las autoridades.

ATENAS. — La policía de Grecia ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión con arma blanca en la que han resultado heridos dos turistas en la zona turística de la capital griega, junto a la entrada del Museo de la Acrópolis.

Las víctimas del ataque son dos ciudadanos de nacionalidad grecoestadounidense —un hombre y una mujer— que fueron agredidos por el sospechoso en la base del histórico recinto monumental.

Estado de los heridos e hipótesis policial

Tras el suceso, los dos afectados fueron trasladados en ambulancia a un centro hospitalario de la ciudad:

Alcance de las lesiones: La mujer presenta heridas leves en una de las piernas, mientras que el hombre sufrió lesiones de mayor gravedad en el brazo.

La mujer presenta heridas leves en una de las piernas, mientras que el hombre sufrió lesiones de mayor gravedad en el brazo. Móvil del ataque: Aunque la identidad del arrestado no se ha hecho pública, las primeras indagaciones policiales apuntan a que el agresor padece problemas de salud mental.

Las autoridades locales han recordado la excepcionalidad del suceso, ya que este tipo de episodios violentos son atípicos en la capital helena. El recinto de la Acrópolis de Atenas es el sitio arqueológico más concurrido del país, habiendo registrado más de 4,6 millones de visitantes durante el último año.