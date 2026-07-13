BRUSELAS – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha abogado este lunes por establecer una edad mínima legal para que los menores puedan acceder a las redes sociales en el territorio de la Unión Europea. El anuncio se ha producido inmediatamente después de que la mandataria recibiera el informe definitivo de un comité de expertos encargado de diseñar la hoja de ruta comunitaria para garantizar la protección de la infancia en los entornos digitales.

Durante una comparecencia ante la prensa en Bruselas, Von der Leyen recurrió a una analogía con la regulación del mundo físico para defender la necesidad de legislar de forma urgente sobre el uso que los menores hacen de las plataformas digitales. «Así como no les damos a nuestros hijos las llaves del coche antes de que tengan el carné de conducir, o no les permitimos comprar alcohol hasta que tengan la edad legal para hacerlo, también debemos establecer la edad a partir de la cual los niños pueden acceder legalmente a las redes sociales», aseveró con contundencia la jefa del Ejecutivo comunitario.

Hacia una normativa comunitaria homogénea

La propuesta de la Comisión Europea busca unificar los criterios dentro del bloque, donde actualmente conviven distintas recomendaciones y legislaciones estatales sobre el control parental y el acceso a internet. El informe de expertos entregado este lunes servirá como base técnica para que el equipo de Von der Leyen comience a articular las directrices de una futura normativa que obligará a las grandes corporaciones tecnológicas de Silicon Valley a implementar sistemas de verificación de edad verdaderamente eficaces.

Este paso al frente de Bruselas se alinea con la creciente preocupación de los Estados miembros respecto al impacto de las pantallas y los algoritmos en la salud mental de los jóvenes, el ciberacoso y la exposición a contenidos inapropiados, abriendo un debate clave sobre las responsabilidades de las plataformas y los límites de la privacidad de los usuarios en la Unión Europea.