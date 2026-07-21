Valle Salvaje vuelve este martes 21 de julio de 2026 con el capítulo 449, un episodio que sigue moviendo las piezas en ese Asturias del siglo XIX donde nadie tiene el control… y donde, aun así, hay historias que parecen inevitables. Según el avance publicado en prensa, la ficción de La 1 está allanando el camino para una unión cada vez más cercana entre Victoria y Mercedes, dos mujeres que han pasado de la rivalidad al terreno de lo personal y lo ineludible.

El relato da un giro en clave emocional: la ex duquesa de Valle Salvaje y la duquesa de Miramar comienzan a mirarse de otro modo. La propia información del avance incide en esa idea central: “de enemigas a amantes” es el arco que, en este tramo, empieza a sentirse como un horizonte más real que una simple posibilidad. Y lo hace con tensión, con decisiones y con ese pulso dramático que sostiene el serial.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

En el avance real del capítulo 449 se subraya cómo Valle Salvaje continúa empujando a los personajes hacia un punto de no retorno: Victoria y Mercedes ya no solo comparten el escenario o el conflicto, sino que se aproximan a un entendimiento que inquieta y remueve lo que cada una creía tener cerrado. El propio texto de prensa plantea esa evolución como una especie de destino compartido, con dos mujeres que acaban “juntas y revueltas por un hombre”, un detalle que deja claro que el drama no se apaga: se transforma.

En paralelo, el avance menciona también el interés de la historia en torno al personaje de Dámaso, interpretado en la ficción por Alejandro Sigüenza. La información publicada no confirma un desenlace concreto ni fechas cerradas, pero sí deja entrever que, en los próximos episodios, su recorrido en el valle podría estar cerca de un punto final. Es decir: mientras Victoria y Mercedes avanzan en lo emocional, el equilibrio alrededor de Dámaso parece destinado a generar consecuencias.

Además, la nota del avance recoge que las actrices Sabela Arán y Miren Arrieta han hablado de cómo han trasladado al creador del serial la evolución de este romance entre ambas. Es un indicio de que la serie está apostando por consolidar esa química narrativa, paso a paso, en lugar de dejarlo como un simple amago.

Con todo, hay un punto de atención: la prensa informa de que el serial podría postergar su emisión al martes. Por tanto, conviene verificar en la parrilla de ese día la hora exacta de estreno del capítulo, ya que el arranque de la semana puede tener ajustes de programación.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

Horario habitual: 16:30

Este martes 21 de julio de 2026, busca Valle Salvaje en La 1 a partir de su franja habitual. Si en tu zona hay cambios por programación, confirma el horario en la parrilla del día.

Cierre: Con Victoria y Mercedes cada vez más cerca de una unión que promete levantar ampollas, el capítulo 449 se presenta como una entrega cargada de emociones… y de esas decisiones que en el valle, cuando se toman, no se deshacen.