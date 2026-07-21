Los directivos de Plus Ultra y la consultora Análisis Relevante entregan escritos en la Audiencia Nacional en los que aseguran que José Luis Rodríguez Zapatero se implicó activamente en el rescate de la aerolínea y cobró por sus gestiones.

MADRID. — Los empresarios clave investigados en la causa sobre el rescate público a la aerolínea Plus Ultra han dado un giro en su estrategia judicial y han decidido colaborar con la justicia, una maniobra conocida en el ámbito penal como la «vía Aldama» (en referencia a la autoinculpación y delación del comisionista Víctor de Aldama a cambio de beneficios procesales).

Según revelan escritos remitidos a la Audiencia Nacional, los empresarios Julio Martínez Martínez (administrador de la consultora Análisis Relevante), Julio Martínez Sola (presidente de Plus Ultra) y Roberto Roselli (consejero delegado de la compañía) se han ofrecido a colaborar en la investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión del rescate estatal de 53 millones de euros otorgado durante la pandemia de covid-19.

Choque frontal de versiones

Las declaraciones presentadas por los empresarios señalan de forma directa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, desacreditando la versión que este sostuvo en su comparecencia del pasado 17 de junio ante el juez José Luis Calama.

Los principales puntos de contradicción giran en torno a dos ejes centrales:

Implicación y cobros por el rescate: Mientras Zapatero se desvinculó de las negociaciones de la ayuda pública y negó haber percibido dinero por dicha mediación, los tres empresarios coinciden en sostener que el exmandatario tuvo una implicación activa en la obtención del rescate financiero y que cobró por sus gestiones.

Mientras Zapatero se desvinculó de las negociaciones de la ayuda pública y negó haber percibido dinero por dicha mediación, los tres empresarios coinciden en sostener que el exmandatario tuvo una implicación activa en la obtención del rescate financiero y que cobró por sus gestiones. Origen de las relaciones y la consultora: El expresidente declaró haber trabajado a partir de 2020 como consultor externo para Análisis Relevante mediante un «contrato verbal» por el que percibió cerca de medio millón de euros a cambio de informes genéricos. Sin embargo, el administrador Julio Martínez Martínez afirma en su escrito que Zapatero estuvo presente desde la propia constitución de la firma. Asimismo, la directiva de la aerolínea sitúa los contactos iniciales con el expresidente casi un año antes de la aprobación formal del rescate.