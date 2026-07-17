Las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan el mayor brote de los últimos años de esta infección parasitaria que provoca diarrea intensa y deshidratación, coincidiendo con la gran afluencia de turistas internacionales.

La celebración del Mundial de fútbol en Estados Unidos, un evento de dimensiones globales que moviliza a millones de aficionados internacionales, ha coincidido con una importante alerta sanitaria en el país norteamericano. Las autoridades sanitarias estadounidenses investigan el mayor brote de ciclosporiasis registrado en los últimos años, una enfermedad de origen parasitario que cursa con fiebre, deshidratación y cuadros de diarrea sumamente intensos y acuosos. Coincidiendo con la gran afluencia de visitantes, las administraciones del país han intensificado la vigilancia epidemiológica para controlar la propagación de una infección que, si bien presenta un riesgo bajo para los turistas que siguen pautas básicas de higiene, resulta altamente incapacitante.

Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite el parásito

La ciclosporiasis es una infección de carácter intestinal provocada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, un organismo unicelular que afecta de manera exclusiva a los seres humanos. Aunque en el continente europeo continúa clasificándose como una patología poco frecuente, se notifican brotes anuales en diversas naciones, especialmente durante las épocas de mayor calor y en territorios con un alto consumo de frutas y verduras frescas de importación.

El mecanismo de transmisión de la enfermedad se produce a través de la ingesta de alimentos o agua que han sido previamente contaminados con el parásito. A diferencia de otros patógenos como el norovirus, la Cyclospora no se transmite de forma directa de una persona a otra. El parásito requiere permanecer varios días en el medio ambiente para adquirir capacidad infecciosa, lo que determina que el origen de los contagios se sitúe habitualmente en las fases de producción, manipulación o lavado de los productos agrícolas en origen, y no por el contacto directo con sujetos enfermos.

Preocupación epidemiológica por la movilidad masiva del Mundial

La detección de este brote ha generado preocupación debido a que coincide con uno de los periodos de mayor movilidad y concentración de personas en el país. Miles de aficionados de distintas partes del mundo consumen diariamente alimentos en establecimientos de restauración, puestos de comida ambulante y zonas de ocio aledañas a los estadios de fútbol, lo que incrementa de forma notable la demanda de productos frescos listos para el consumo.

En investigaciones epidemiológicas de brotes previos ocurridos en Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido, se logró asociar el origen de la infección con el consumo de productos específicos como el cilantro fresco, la albahaca, las mezclas de ensalada, las espinacas, las lechugas, las frambuesas, las moras o los guisantes, muchos de ellos importados desde regiones tropicales. Los expertos señalan la dificultad añadida que supone identificar con precisión el alimento concreto causante del brote, ya que cuando comienzan a manifestarse los síntomas clínicos en los pacientes, la mayoría de los lotes contaminados ya han sido consumidos o retirados de la cadena comercial.

Sintomatología persistente y grupos de población con mayor riesgo

El cuadro clínico de la ciclosporiasis no se manifiesta de manera inmediata tras la ingesta del parásito. El periodo de incubación de la enfermedad oscila habitualmente entre los dos días y las dos semanas, siendo lo más común que los primeros síntomas aparezcan en torno a una semana después de haberse producido el contagio.

La sintomatología principal se caracteriza por una diarrea muy abundante, de consistencia acuosa y persistente, que tiende a repetirse en numerosas ocasiones a lo largo de la jornada. Este síntoma principal suele ir acompañado de:

Dolores y calambres abdominales agudos.

Náuseas, gases y distensión del abdomen.

Pérdida notable del apetito y cansancio extremo.

Pérdida de peso significativa si la infección se prolonga en el tiempo.

Fiebre baja, vómitos y debilidad generalizada.

En ausencia de un tratamiento médico adecuado, los síntomas pueden prolongarse durante varias semanas o meses, caracterizándose por una evolución intermitente donde se alternan fases de aparente mejoría clínica con recaídas consecutivas.

Aunque la mayor parte de las personas adultas y sanas superan la infección sin sufrir complicaciones de gravedad, la enfermedad resulta muy incapacitante. El riesgo es sustancialmente mayor para los grupos vulnerables, que incluyen a niños pequeños, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas y pacientes con sistemas inmunitarios debilitados —como enfermos oncológicos, personas trasplantadas o pacientes con infección por VIH—. En estos colectivos, la pérdida continuada de líquidos y sales minerales puede derivar en deshidratación severa y desequilibrios electrolíticos, requiriendo en ocasiones el ingreso hospitalario para soporte intravenoso.

Tratamiento de la infección y pautas de prevención para viajeros

A diferencia de las gastroenteritis de etiología vírica, la ciclosporiasis cuenta con una terapia farmacológica específica y eficaz. El tratamiento de elección consiste en la administración del antibiótico que combina trimetoprim y sulfametoxazol, el cual erradica el parásito del organismo y reduce de forma significativa la duración y gravedad de los síntomas. Asimismo, resulta prioritario asegurar una correcta hidratación mediante el consumo de agua y preparados de rehidratación oral.

Las autoridades y los especialistas médicos insisten en que la situación no justifica la cancelación de los viajes programados a Estados Unidos. En su lugar, se insta a los visitantes a adoptar medidas preventivas básicas durante su estancia, tales como consumir exclusivamente agua embotellada ante dudas sobre la potabilidad del suministro, lavar concienzudamente las frutas y verduras antes de su consumo, evitar alimentos crudos de procedencia desconocida y extremar las medidas higiénicas en la manipulación de alimentos y el lavado de manos.