La iniciativa busca dar cobertura legal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegales los rechazos inmediatos en el mar.

PALMA DE MALLORCA. — El Partido Popular registrará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica de Extranjería, con el objetivo de legalizar los rechazos en frontera —conocidos coloquialmente como «devoluciones en caliente»— de los migrantes que accedan o intenten acceder a nado a Ceuta y Melilla.

El anuncio ha sido realizado en Palma de Mallorca por la eurodiputada y portavoz de Inmigración del partido, Alma Ezcurra, tras mantener una reunión de trabajo con representantes de los principales sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Respuesta a la doctrina del Tribunal Supremo

La iniciativa parlamentaria surge como reacción directa a la reciente resolución del Tribunal Supremo, que dictaminó que la legislación vigente no ampara la expulsión automática e inmediata de quienes entran a nado a las ciudades autónomas por vía marítima.

El fallo judicial —originado por el caso de un ciudadano argelino interceptado cuando intentaba alcanzar Ceuta por el mar— estableció que las fuerzas de seguridad están obligadas a incoar el expediente administrativo de devolución ordinario (regulado en el artículo 58.3 de la Ley de Extranjería) para garantizar los derechos y la asistencia jurídica de los migrantes.

La propuesta del PP pretende ampliar la figura de la devolución en frontera —introducida en 2015 en la Ley de Seguridad Ciudadana para los saltos a los perímetros fronterizos terrestres (las vallas)— para aplicarla también a las entradas marítimas a nado en el ámbito geográfico de Ceuta y Melilla.

Alcance de la propuesta y contexto político

Exclusión de Canarias y Baleares: La portavoz popular aclaró que la medida se limita exclusivamente a las dos ciudades autónomas. Por tanto, no ampararía las expulsiones inmediatas en los archipiélagos canario o balear, donde las llegadas se producen a bordo de embarcaciones (pateras o cayucos).

La portavoz popular aclaró que la medida se limita exclusivamente a las dos ciudades autónomas. Por tanto, no ampararía las expulsiones inmediatas en los archipiélagos canario o balear, donde las llegadas se producen a bordo de embarcaciones (pateras o cayucos). Críticas a la gestión gubernamental: Ezcurra justificó la presentación del proyecto en Baleares al señalar que es una de las regiones donde más ha aumentado el flujo migratorio irregular procedente del norte de África, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de «falta de acción» en la política migratoria.

Ezcurra justificó la presentación del proyecto en Baleares al señalar que es una de las regiones donde más ha aumentado el flujo migratorio irregular procedente del norte de África, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de «falta de acción» en la política migratoria. Tramitación parlamentaria: El PP registrará la propuesta como proyecto de ley en el Congreso, donde necesitará buscar alianzas con otras fuerzas de la Cámara —como Junts— para recabar los apoyos necesarios que permitan su aprobación.