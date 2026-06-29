Málaga.— La Guardia Civil ha desarticulado un presunto grupo criminal en Málaga con la detención de tres abogados acusados de apropiarse de una cuantiosa herencia perteneciente a una ciudadana extranjera fallecida. La operación se ha saldado, además, con otras once personas investigadas y un fraude que supera el millón de euros.

A los arrestados se les imputan los delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de estado civil y de bienes inmuebles, apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El juez ya ha decretado el ingreso en prisión para dos de los tres letrados.

La alerta de un banco destapó la trama

La investigación comenzó tras la denuncia del Departamento de Investigación de Fraude Bancario de una entidad española. El banco detectó retiradas masivas e injustificadas de efectivo en cajeros de todo el país de la cuenta de un cliente británico de avanzada edad.

Al revisar el expediente, los agentes descubrieron un entramado de falsificaciones:

Identidad alterada: En los documentos de apertura de la cuenta se le restaban 20 años al titular para hacerlo pasar por alguien más joven.

En los documentos de apertura de la cuenta se le restaban 20 años al titular para hacerlo pasar por alguien más joven. Cliente fallecido: Los investigadores comprobaron que el verdadero titular ya había muerto, pero la cuenta seguía operando con total normalidad.

Los investigadores comprobaron que el verdadero titular ya había muerto, pero la cuenta seguía operando con total normalidad. Abogados implicados: Los encargados de vaciar la cuenta eran una abogada de Nerja (Málaga) —que constaba como autorizada con plenos poderes falsificados— y otro abogado con despacho en la misma localidad. Ambos bufetes estaban especializados en la compraventa de inmuebles y herencias de residentes extranjeros en la comarca de la Axarquía.

Un testamento falso y un heredero en Suiza

Durante el rastreo de los fondos, la Guardia Civil descubrió que el origen del dinero era la herencia de una mujer extranjera que había fallecido sola en una residencia de ancianos.

Para desvalijar su patrimonio, los detenidos falsificaron un testamento ológrafo (escrito supuestamente a mano por la fallecida) y utilizaron a otros miembros de la red como falsos testigos para validar la caligrafía. Estos testigos llegaron a inventar una relación sentimental entre la anciana y el titular de la cuenta corriente (el ciudadano británico también fallecido).

Por otro lado, la Guardia Civil logró localizar en Suiza al legítimo heredero de la mujer: un hijo con el que apenas tenía relación. Uno de los abogados detenidos llegó a contactar con él para que le firmara un poder notarial con la falsa promesa de tramitar su herencia; un dinero que jamás recibió, lo que provocó que el hijo interpusiera una denuncia en su país.

Más de un millón de euros blanqueados

En la estructura criminal también participaba de forma directa un tercer abogado, familiar de uno de los arrestados.

Según la Guardia Civil, el grupo llevó a cabo durante años un complejo entramado de blanqueo para dar apariencia legal al dinero robado, el cual supera el millón de euros. Entre las operaciones investigadas se encuentran:

Numerosas transacciones inmobiliarias y contratos de fondos de inversión.

Donaciones simuladas y supuestas compraventas de vehículos entre amigos y familiares.

Continuas transferencias cruzadas entre los miembros de la red y constantes retiradas de efectivo.

La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan la existencia de más víctimas afectadas por este bufete de abogados.