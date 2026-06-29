MADRID – El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha autorizado la inversión de 200 millones de euros procedentes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Este paquete de ayudas se destinará a la climatización y mejora de la eficiencia energética en los centros escolares públicos de todo el país, siendo Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid las comunidades autónomas más beneficiadas.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo que el reparto de los fondos se realizará de forma «territorializada y transparente», basándose estrictamente en el número de centros docentes de cada región.

Requisitos y líneas de actuación obligatorias

Para acceder a esta financiación, los proyectos presentados por las comunidades autónomas deberán acreditar una mejora mínima del 10 % en la eficiencia energética del centro. Las ayudas cubrirán cinco grandes bloques de actuación:

Aislamiento y envolvente térmica del edificio.

del edificio. Renovación de instalaciones de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.

de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Modernización de los sistemas de iluminación .

. Automatización y control inteligente de la energía.

inteligente de la energía. Mejora de la eficiencia en instalaciones deportivas escolares.

«Se trata de adaptar las infraestructuras educativas a los fenómenos extraordinarios que venimos viviendo a consecuencia del cambio climático, desde los trenes de borrascas a principios de año hasta las olas de calor cada vez más tempranas e intensas en verano», argumentó la ministra Aagesen.

El impacto en la salud y el rendimiento escolar

Más allá del ahorro económico y medioambiental, el programa pone el foco en el bienestar de los estudiantes. El ministerio se ha apoyado en los informes de la Asociación Española de Pediatría, que alertan de los riesgos que sufren las aulas sin climatización adecuada:

A partir de los 26-27 °C: El nivel de concentración y el rendimiento en el aprendizaje empiezan a deteriorarse notablemente.

El nivel de concentración y el rendimiento en el aprendizaje empiezan a deteriorarse notablemente. Por encima de los 30 °C: El aula deja de considerarse un entorno seguro y apto para la actividad docente.

Próximos pasos: Conferencia Sectorial en julio

El reparto definitivo de estos 200 millones de euros se aprobará formalmente el próximo mes de julio durante la Conferencia Sectorial de Energía. Una vez asignados, los gobiernos autonómicos dispondrán de plena flexibilidad para diseñar y lanzar sus propias convocatorias según las prioridades de sus centros educativos.

En esa misma reunión también se ratificará la distribución de otros 168 millones de euros —autorizados a comienzos de junio— enfocados en la climatización y rehabilitación energética de la red sanitaria pública (hospitales, centros de salud y consultorios locales).