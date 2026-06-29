Madrid, 29 de junio de 2026 — La política nacional vuelve a encenderse en torno a la nacionalidad y el censo electoral. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar la Ley de Memoria Democrática —conocida popularmente como la ‘ley de nietos’— para «fabricar» votantes de cara a los próximos comicios, argumentando que al jefe del Ejecutivo «no le salen las cuentas» con el electorado actual. La respuesta de la Moncloa no se ha hecho esperar, calificando las palabras de la oposición como una «irresponsabilidad mayúscula».

Feijóo denuncia una «ingeniería electoral»

En una entrevista concedida a EsRadio, el líder de la oposición ha afirmado que el Partido Socialista se encuentra en una situación crítica y «muerto de miedo», lo que habría llevado al Gobierno a implementar lo que define como una estrategia de «ingeniería electoral». Según sus estimaciones, la aplicación de esta ley incrementará en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto en un plazo de apenas año y medio.

Feijóo ha criticado con dureza las condiciones bajo las cuales se está otorgando la nacionalidad, señalando que se concederá el sufragio a personas que «ni siquiera saben la diferencia entre una provincia y otra». Asimismo, ha denunciado que la normativa permite al Ejecutivo asignar una provincia de votación cuando el solicitante lo desconoce, y ha alertado sobre una supuesta externalización en la revisión de solicitudes en algunos países, un asunto que el PP ya está investigando.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha sumado a las críticas enviando un aviso a los cónsules, recordando que otorgar la nacionalidad a quien no le pertenece es «ilegal».

La propuesta del PP: Feijóo ha defendido la necesidad de reformar la ley de nacionalidad para exigir requisitos adicionales antes de conceder un pasaporte español a ciudadanos que nunca han residido ni pisado España.

La Moncloa responde: «Desesperación y frustración»

La réplica del Gobierno ha llegado desde la mesa del Consejo de Ministros por boca de su portavoz y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La ministra ha acusado a Feijóo de actuar de forma irresponsable y ha atribuido sus ataques a la «desesperación y frustración» de un líder que no tiene un proyecto político y que «parece oler una derrota» en las urnas.

Saiz ha defendido con firmeza el sistema electoral español, calificándolo como uno de los mejores del mundo, y ha afeado al PP que mezcle este debate con el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes —el cual, ha recordado, otorga permisos de residencia pero no el derecho al voto en elecciones generales—.

Las cifras de la ‘Ley de Nietos’

Para contextualizar el impacto de la medida, el Gobierno ha ofrecido los datos actualizados de las solicitudes gestionadas desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022:

Concepto Datos Oficiales Población potencial / Solicitudes ~2.500.000 personas (descendientes del exilio por la Guerra Civil o la dictadura) Nacionalidades ya inscritas 306.500 personas Principio de la norma Reparación y justicia histórica

La portavoz del Ejecutivo concluyó insistiendo en que el espíritu de la ley busca resarcir y devolver los derechos a los descendientes de aquellos españoles que se vieron obligados a abandonar el país a causa de la persecución franquista.