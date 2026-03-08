En un anuncio que ha paralizado el mundo del deporte, la UFC ha confirmado que su mayor estrella actual, el español Ilia Topuria, encabezará el evento más ambicioso y singular de la historia de la compañía: una velada de combates en el mismísimo jardín de la Casa Blanca.

Bajo el nombre de UFC Freedom 250, el evento se celebrará el próximo 14 de junio, coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump, quien será el anfitrión de honor en su propia residencia.

«El Matador» ante su mayor desafío en Washington

Tras casi un año de inactividad, Ilia Topuria (17-0) regresará al octágono para unificar el título del peso ligero frente al campeón interino estadounidense Justin Gaethje. La decisión de Dana White de poner al «Matador» como estelar en un escenario tan patriótico subraya el estatus global del peleador hispano-georgiano.

Escenario inédito: La UFC construirá un octógono en el South Lawn (Jardín Sur) de la Casa Blanca, con capacidad para unos 5.000 invitados VIP y pantallas gigantes para las decenas de miles de personas que se esperan en los parques colindantes.

La UFC construirá un octógono en el de la Casa Blanca, con capacidad para unos 5.000 invitados VIP y pantallas gigantes para las decenas de miles de personas que se esperan en los parques colindantes. Inversión récord: Se estima que la logística del evento superará los 60 millones de dólares , convirtiéndolo en la producción más cara de las artes marciales mixtas.

Se estima que la logística del evento superará los , convirtiéndolo en la producción más cara de las artes marciales mixtas. Factor político: Aunque se especuló con que la tensión diplomática entre España y EE. UU. podría dejar fuera a Topuria, la organización ha apostado por la calidad deportiva para asegurar el éxito del evento.

Pereira y O’Malley completan una cartelera de leyenda

El evento no se limitará a la defensa de Topuria. El presidente Trump solicitó una cartelera donde casi todos los enfrentamientos tuvieran un cinturón en juego:

Alex Pereira vs. Ciryl Gane: El brasileño buscará una hazaña nunca vista: triple campeón en tres categorías distintas, peleando por el título interino del peso pesado.

El brasileño buscará una hazaña nunca vista: triple campeón en tres categorías distintas, peleando por el título interino del peso pesado. Sean O’Malley: El excampeón del peso gallo también formará parte de la velada enfrentándose a Aiemann Zahabi.

El excampeón del peso gallo también formará parte de la velada enfrentándose a Aiemann Zahabi. Duelo de titanes: Mauricio Ruffy se medirá a Michael Chandler en un combate que promete ser pura adrenalina.

«UFC Casa Blanca es una realidad. Vamos a llevar el octógono al césped de la Casa Blanca para una pelea completa frente a miles de personas. Es el mejor regalo de cumpleaños para el país», declaró un entusiasmado Donald Trump durante el anuncio.

La noticia ha generado un impacto masivo en redes sociales, donde Topuria ya ha reaccionado confirmando su récord invicto con un escueto pero contundente: «18-0».