El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha sumado a las celebraciones del Día Internacional de la Mujer con un mensaje de reconocimiento al papel de las mujeres en la construcción de la sociedad. A través de sus redes sociales, el líder de la oposición ha subrayado que España es un país mejor gracias al «talento, esfuerzo y compromiso» femenino.

El Prado como símbolo del papel de la mujer

Feijóo ha acompañado su felicitación con un vídeo de su reciente visita al Museo del Prado, donde ha querido visibilizar que las grandes instituciones culturales no serían lo que son hoy sin el impulso de figuras femeninas clave.

Legado histórico: Ha destacado la figura de la reina María Isabel de Braganza , impulsora de la apertura del museo al público, y de Isabel de Farnesio por su labor como mecenas y coleccionista.

Ha destacado la figura de la reina , impulsora de la apertura del museo al público, y de por su labor como mecenas y coleccionista. Presente institucional: El líder popular ha recordado que el 60 % del personal actual del museo (restauradoras, comisarias y administrativas) son mujeres, personificando el sostenimiento diario de la cultura española.

Manifiesto del PP: «La igualdad no es un eslogan»

De forma paralela, el Partido Popular ha hecho público un manifiesto con motivo de este 8M en el que defiende un modelo de igualdad basado en la libertad y alejado de la polarización.

«Defendemos una igualdad real, sin confrontación ni ideologías excluyentes; una igualdad que no enfrente a mujeres y hombres», reza el texto de la formación.

El documento agradece la labor de quienes rompieron barreras en el pasado y enfatiza que la igualdad debe ser un «compromiso permanente» con las oportunidades reales, más allá de los mensajes publicitarios.

Críticas a las políticas del Ejecutivo

El manifiesto del PP también incluye una sección de dura crítica hacia la gestión del Gobierno en materia de seguridad y derechos de la mujer, señalando lo que consideran fallos graves en la legislatura: