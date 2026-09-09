El repositorio de 40 documentos desclasificados por La Moncloa acredita que el CNI comunicó al gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, la víspera y por escrito, que se estaba convocando una entrada masiva por valla y mar para el 30 de julio. Tres semanas antes, la propia Guardia Civil ya había advertido de un «efecto llamada» y pedido medidas que no llegaron a tiempo.

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Documento · Cronología completa ⬇ Descargar la cronología de los 40 documentos (PDF)

El Gobierno ha publicado el repositorio con los informes, alertas y comunicaciones emitidos entre el 1 y el 31 de julio sobre la situación en Ceuta. Son 40 documentos de la Policía Nacional a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF); de la Guardia Civil a través del Centro de Coordinación del Estrecho (CCOE), la Jefatura de Información, el CECORVIGMAR y el Estado Mayor; del Centro Nacional de Inteligencia; y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). La publicación responde al compromiso adquirido por el presidente del Gobierno en su comparecencia ante el Congreso del 3 de septiembre.

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Cada documento se acompaña de su fecha y hora de envío, su canal de difusión y sus destinatarios institucionales. Esa es, precisamente, la parte relevante: el expediente no solo dice qué se sabía, sino quién lo supo y cuándo.

Adjuntamos a esta información una cronología completa elaborada a partir de los 40 documentos, con horas, cifras y organismo emisor de cada dato.

Tres semanas antes: la Guardia Civil ya lo había escrito

El documento más importante del repositorio no es del 30 de julio. Es del 8 de julio.

Ese día, el Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil firma una nota de despacho sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo 814/2026, que había fijado doctrina el 29 de junio: la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería solo permite el rechazo en frontera a quien intenta superar elementos físicos de contención —las vallas—, pero no a quien es interceptado en el mar intentando llegar a nado.

La nota es explícita. Advierte de que la doctrina «puede generar un efecto llamada hacia las entradas a nado», de que limita la capacidad de respuesta inmediata y de que previsiblemente incrementará la presión migratoria sobre ambas ciudades autónomas. Y propone cuatro medidas concretas: reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta, reforzar el GEAS de Melilla, potenciar los sistemas de detección temprana y promover una modificación legislativa de esa disposición adicional para cubrir cualquier vía de entrada irregular.

Veintidós días después, el 30 de julio, el propio Estado Mayor de la Guardia Civil concluirá por escrito que todas las medidas adoptadas «son únicamente paliativas y no eliminan el problema de raíz al seguir sin existir medidas de contención exigidas por la STS».

La curva era visible en los propios partes

Los datos que manejaban los organismos no dejan lugar a dudas sobre la evolución.

Entre el 29 de junio y el 12 de julio se registraron 459 intentos de entrada a nado y 27 entradas consumadas. Entre el 13 y el 26 de julio, 1.380 intentos y 253 entradas: un incremento del 201 % en intentos y del 837 % en entradas efectivas. El propio informe subraya lo significativo del dato: la materialización crece mucho más que la detección.

El cuadro acumulado del CCOE lo remata. La media mensual de llegadas entre enero y junio era de 36 personas. Solo en julio fueron 1.027. Comparado con el mismo periodo de 2025, un incremento del 1.326 %.

El 27 de julio, la Policía Nacional comunica al Centro Nacional de Comunicaciones 748 entradas desde el 8 de julio y otros 492 adultos pendientes de entrar en el CETI: 1.240 en total. Ese mismo día, el CNI difunde su punto de situación —remitido a las autoridades del Gobierno y compartido además con las autoridades locales de Ceuta— advirtiendo de que la sentencia «puede tener un impacto muy relevante» y «puede fomentar los intentos de entrada a nado».

29 de julio, 13:52: el aviso a la Delegación del Gobierno

Es el momento clave del expediente, y consta con hora exacta porque el propio Gobierno ha publicado la transcripción.

A las 13:52 del miércoles 29 de julio, el CNI escribe al gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta para comunicarle que en redes sociales hay un llamamiento a un asalto por valla y mar para el día siguiente a las 20:00, aprovechando la Fiesta del Trono y que las fuerzas de seguridad marroquíes estarán ocupadas. Precisa que se trata de dos grupos distintos con un total de 180.000 seguidores, «para que te hagas a la idea del alcance de la difusión». La transcripción recoge una llamada de once minutos a las 21:34.

Un minuto después, a las 13:53, el CNI traslada la misma información a la UCE-3 de la Guardia Civil. La respuesta que consta en la transcripción es que el asunto le ha cogido fuera al interlocutor y que no lo tiene fácil para arreglarlo. Hay una llamada de siete minutos y treinta y ocho segundos a las 14:41.

A las 18:26 de ese mismo día, el CNI formaliza la advertencia en una nota urgente de alerta temprana. Identifica un grupo de WhatsApp denominado «Asalto a la valla de Ceuta» que preparaba la entrada del jueves 30, con la dirección del grupo y los datos de su administrador; un grupo de Facebook con más de 160.000 miembros; y otro con más de 22.000. Reproduce la publicación que urgía a cruzar a las ocho porque las autoridades estarían distraídas con la celebración y los desfiles. La nota se remite a los servicios de inteligencia marroquíes DGST y DGED.

No era la primera comunicación de esos días. El 27 de julio, la propia Delegación había informado al CNI de que mantenía «reunión urgente con ciudad, cnp y gc para tema nadadores». Y el 28, a las 17:07, el CNI le remitió el cartel de la concentración «Ceuta alza la voz» convocada para el 2 de agosto, por sus posibles consecuencias sobre el orden público.

El espigón de El Tarajal se desbordó a las 12:00 del 30 de julio. Veintidós horas después del primer aviso escrito.

Dos lecturas opuestas el mismo día

El expediente contiene una contradicción difícil de explicar. Ese mismo 29 de julio, el CENIF de la Policía Nacional actualiza su análisis de fuentes abiertas y concluye, tras examinar 3,6 millones de resultados y 60,6 millones de interacciones, que «no se aprecia aumento significativo en el volumen de actividad como consecuencia derivada de la STS» y que «no se localiza ningún término que incite a la movilización o al asalto masivo». Clasifica la vía terrestre como «sin indicios concluyentes».

Dos unidades de inteligencia de fuentes abiertas, el mismo día, con lecturas opuestas del mismo espacio digital.

El CENIF sí elaboró esa noche, a las 21:09, un cuadro de escenarios en el que la combinación de entradas a nado y salto a la valla de forma coordinada figuraba con probabilidad media-baja pero impacto extremo. Su alerta formal de riesgo extremo, sin embargo, no se emite hasta las 13:55 del día 30, cuando el espigón llevaba casi dos horas desbordado. El SIGINTREP del Regimiento de Guerra Electrónica que valoraba como «muy probable» la entrada masiva se transmitió a las 12:06.

El día 30, hora a hora

Las llegadas crecen durante la noche. A las 11:00 se rompe el embolsamiento que la Guardia Civil había establecido en una zona vallada, por pánico de los migrantes a ser devueltos. A las 12:00 se desborda la situación y comienzan las llegadas bordeando el espigón. A las 12:30 se activa el refuerzo de un pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad: veinte efectivos.

A las 13:30 se cuentan varios millares de llegadas. Los primeros antidisturbios marroquíes se despliegan en Bab Sebta tres horas después del desbordamiento; su intervención provoca, según el CNI, que una parte importante de los migrantes se arroje al mar. A las 13:45 se comunican los dos primeros posibles fallecidos. A las 14:00 se establece videoconferencia con el Ministerio del Interior.

El informe de la Jefatura de Información de las 13:50 describe una bolsa que podría llegar a los 6.000 candidatos aproximándose al espigón, el CETI en saturación extrema con personas esperando en el vial de acceso, y el dispositivo de protección de menores al 1.600 % de su capacidad según la propia Presidencia de la ciudad.

A las 18:00 la estimación es de 20.000 llegadas y 10.000 personas más en territorio marroquí. A las 18:15, siete fallecidos. Al día siguiente serán diez.

Ese día hubo 243 guardias civiles en Ceuta.

Lo que el expediente no dice

Conviene ser preciso, porque es donde se juega todo. Los documentos acreditan qué información existía, quién la emitió, a qué hora y a quién se remitió. Acreditan, por tanto, que la Delegación del Gobierno en Ceuta fue informada por escrito la víspera de que se estaba convocando una entrada masiva para el día siguiente, y que el diagnóstico estructural del riesgo estaba sobre la mesa desde el 8 de julio.

Lo que el repositorio no contiene es qué se hizo con esa información. No hay actas, ni instrucciones, ni órdenes de refuerzo previas al mediodía del 30 de julio, ni respuesta documentada de la Delegación más allá de dos llamadas telefónicas cuya duración consta pero cuyo contenido no. Tampoco hay ningún documento que anticipe la magnitud real de lo ocurrido: ninguna valoración previa habla de decenas de miles de personas.

Esa es la laguna del expediente, y es también la pregunta que queda abierta. Una cosa es no haber podido prever la escala. Otra distinta es no haber preparado la capacidad de respuesta frente a un riesgo que los propios servicios del Estado llevaban tres semanas describiendo por escrito.

Cronología completa de los 40 documentos, con horas, cifras y organismo emisor, en el PDF adjunto arriba.