El Barça Basket recibe este domingo 3 de mayo al Dreamland Gran Canaria en el Palau Blaugrana, en un partido correspondiente a la jornada 29 de la Liga Endesa 2025/26. El encuentro se disputará a las 19:00 horas de España peninsular, una hora menos en Canarias, y podrá verse en directo a través de DAZN, plataforma que ofrece todos los partidos de la competición.

El partido enfrenta a dos equipos que llegan con objetivos muy diferentes en la recta final de la fase regular. El Barcelona ocupa la cuarta posición de la clasificación, con un balance de 19 victorias y 9 derrotas tras 28 jornadas, mientras que el Gran Canaria aparece en la decimosexta plaza, metido en la pelea por alejarse definitivamente de la zona baja.

Para el conjunto azulgrana, el duelo supone una oportunidad importante para consolidarse entre los cuatro primeros y reforzar sus opciones de contar con ventaja de campo en los playoffs. El equipo catalán llega al compromiso después de una victoria de prestigio ante el Baskonia por 92-95, un resultado que le permitió mantener su buena dinámica y seguir compitiendo en la zona alta de la Liga Endesa.

El Barça intentará imponer su ritmo desde el inicio, apoyado en el factor Palau y en una plantilla con recursos para dominar tanto desde el perímetro como en la pintura. En este tramo de la temporada, la regularidad resulta clave para un equipo obligado a llegar en buenas condiciones a las eliminatorias por el título.

El Dreamland Gran Canaria, por su parte, afronta la visita a Barcelona con la necesidad de competir con máxima concentración. El conjunto canario llega reforzado por su reciente triunfo ante el Unicaja por 100-101 en la prórroga, una victoria de enorme valor anímico y clasificatorio que le permitió encadenar dos triunfos consecutivos y tomar aire en la parte baja.

Ese triunfo en Málaga tuvo como grandes protagonistas a Isaiah Wong, autor de 29 puntos, y a Carlos Alocén, decisivo desde la línea de tiros libres en los instantes finales. El equipo dirigido por Che García buscará trasladar esas buenas sensaciones al Palau Blaugrana, aunque sabe que necesitará reducir errores y mantener la intensidad durante los cuarenta minutos para tener opciones ante uno de los rivales más fuertes de la competición.

En lo táctico, se espera un Barcelona dominador, con intención de acelerar el juego, mover el balón con fluidez y castigar cualquier pérdida del rival. El Gran Canaria, en cambio, podría apostar por un partido más controlado, intentando proteger el rebote, cerrar espacios interiores y aprovechar el talento ofensivo de sus exteriores.

El Barcelona – Gran Canaria se presenta como un duelo con mucho peso para ambos equipos. Para los azulgranas, ganar significaría seguir firmes en la lucha por la parte alta; para los canarios, puntuar en una pista tan exigente sería un impulso enorme en su objetivo de asegurar la permanencia.