Barcelona. El RCD Espanyol recibe este domingo 3 de mayo al Real Madrid en el RCDE Stadium, en un partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2025/26. El encuentro se disputará a las 21:00 horas de España y podrá verse en directo por Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Orange TV.

El duelo llega en un momento decisivo de la temporada. El Real Madrid visita Cornellà con la obligación de ganar para mantener sus opciones matemáticas en la lucha por el título, mientras que el Espanyol afronta el partido con la permanencia como gran prioridad en la recta final del campeonato.

El conjunto blanco llega presionado por la situación clasificatoria. Tras el empate ante el Betis, el equipo madridista quedó a ocho puntos del liderato a falta de cinco jornadas, por lo que cualquier tropiezo podría dejar prácticamente sentenciada la competición a favor del Barcelona.

Además, la jornada puede tener consecuencias directas en la pelea por el campeonato. El Barcelona podría proclamarse campeón si gana su partido ante Osasuna y el Real Madrid no consigue vencer al Espanyol en el RCDE Stadium.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa ha preparado el encuentro durante la semana en la Ciudad Real Madrid. En la última sesión, Thibaut Courtois realizó parte del entrenamiento con el grupo, mientras que Arda Güler, Kylian Mbappé, Éder Militão y Rodrygo continuaron con sus respectivos procesos de recuperación.

Para el Espanyol, el partido tiene un valor enorme. El conjunto blanquiazul necesita sumar para ganar tranquilidad en la zona baja y cortar una dinámica negativa que ha generado preocupación entre su afición. El equipo llega después de empatar sin goles ante el Levante y con la baja de Pol Lozano, expulsado en ese encuentro.

El RCDE Stadium será un factor importante para los locales. El Espanyol intentará aprovechar el apoyo de su afición para competir ante un rival de máxima exigencia, reducir espacios y buscar oportunidades en transiciones rápidas o acciones a balón parado. Para los blanquiazules, puntuar ante el Real Madrid sería un impulso clave en la lucha por la salvación.

El Real Madrid, por su parte, necesita imponer su calidad desde el inicio, controlar el ritmo del partido y evitar que el Espanyol crezca emocionalmente con el paso de los minutos. Los blancos no solo juegan por tres puntos, sino también por mantener vivo el pulso liguero en una jornada que puede ser definitiva.

El Espanyol – Real Madrid se presenta como uno de los partidos destacados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports. Para el Espanyol, sumar significaría acercarse a la permanencia; para el Real Madrid, ganar es la única vía para seguir con opciones en la carrera por el título.