El Getafe CF recibe hoy, domingo 3 de mayo, al Rayo Vallecano en el Coliseum, en un partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2025/26. El encuentro se disputará a las 16:15 horas de España y podrá verse en directo a través de DAZN, operador asignado para este duelo según el calendario oficial de LaLiga.

El partido llega con un fuerte componente madrileño y con mucho en juego para ambos equipos. El Getafe afronta la cita en la sexta posición, con 44 puntos después de 33 jornadas, mientras que el Rayo Vallecano ocupa la undécima plaza, con 39 puntos. La diferencia entre ambos es corta, por lo que el resultado puede tener impacto directo en la pelea por la zona media-alta de la clasificación.

Para el conjunto azulón, jugar en casa representa una oportunidad clave para reforzar sus aspiraciones europeas. El equipo de José Bordalás ha construido buena parte de su temporada desde la solidez defensiva, la intensidad en los duelos y la capacidad para competir partidos ajustados. Ante su afición, el Getafe buscará imponer un ritmo físico, presionar cada balón dividido y aprovechar las acciones a balón parado, uno de los recursos que suelen marcar diferencias en encuentros de máxima igualdad.

El Getafe llega a este tramo final con un balance de 13 victorias, 5 empates y 15 derrotas, además de 28 goles a favor y 34 en contra. Sus números reflejan un equipo competitivo, fiable en partidos cerrados y capaz de sostener resultados cuando consigue adelantarse en el marcador.

El Rayo Vallecano, por su parte, visita el Coliseum con la intención de recortar distancias con un rival directo y cerrar la temporada en la mejor posición posible. El equipo franjirrojo suma 9 victorias, 12 empates y 12 derrotas, con 33 goles marcados y 41 recibidos, cifras que muestran una campaña irregular, pero con margen para terminar en la zona tranquila de la tabla.

El conjunto vallecano también llega condicionado por una semana exigente, marcada por su participación europea. El Rayo disputó el jueves 30 de abril la ida de las semifinales de la Conference League ante el Estrasburgo, un compromiso histórico para el club que puede influir en la gestión física de la plantilla en este derbi madrileño.

El precedente de la primera vuelta terminó con empate 1-1 en Vallecas. En aquel partido, el Getafe rescató un punto con un gol de Mauro Arambarri, mientras que el Rayo compitió con intensidad ante su afición en un duelo marcado por la igualdad.

En lo táctico, se espera un partido de mucha disputa, pocas concesiones y especial importancia en las segundas jugadas. El Getafe intentará llevar el encuentro a un escenario físico, con presión alta y presencia constante en campo rival. El Rayo, en cambio, buscará combinar orden defensivo, velocidad por bandas y transiciones rápidas para atacar los espacios.

El Getafe – Rayo Vallecano se presenta como uno de los derbis madrileños más interesantes de la jornada 34. Para el Getafe, ganar supondría consolidarse en la pelea por Europa; para el Rayo, puntuar en el Coliseum sería una oportunidad para acercarse a la parte alta y mantener buenas sensaciones en el cierre de LaLiga.