El Arsenal recibe este sábado 2 de mayo al Fulham en el Emirates Stadium, en un partido correspondiente a la jornada 35 de la Premier League 2025/26. El encuentro se jugará a las 18:30 horas de España y podrá verse en directo a través de DAZN, plataforma que ofrece la Premier League en territorio español.

El duelo llega en un momento decisivo para el Arsenal, que afronta la recta final del campeonato instalado en la pelea directa por el título. El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega como líder de la Premier League, con 73 puntos en 34 partidos, después de su victoria por 1-0 ante el Newcastle, un resultado que le permitió recuperar el primer puesto y mantener la presión sobre el Manchester City.

Para los ‘gunners’, el partido ante Fulham representa una prueba de máxima exigencia. Aunque jugarán en casa, el margen de error es mínimo en una lucha por el campeonato que se mantiene muy ajustada. Cada punto puede ser determinante, especialmente en una jornada en la que el Arsenal necesita confirmar su fortaleza en el Emirates y evitar cualquier tropiezo ante un rival londinense que llega sin presión extrema, pero con argumentos para competir.

El Arsenal también afronta el compromiso condicionado por el desgaste de la Champions League. El equipo viene de empatar 1-1 ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales europeas, un partido de alta intensidad que obliga a Arteta a gestionar esfuerzos en una fase decisiva de la temporada.

El Fulham, por su parte, se presenta en el Emirates Stadium con la intención de dar un golpe importante en la capital inglesa. El conjunto visitante ocupa la 10.ª posición, con 48 puntos, y mantiene opciones de cerrar la temporada en la zona alta de la tabla. Su reciente victoria por 1-0 ante el Aston Villa reforzó sus sensaciones y confirmó que puede competir ante rivales de gran nivel.

El equipo de Marco Silva buscará un partido ordenado, con líneas juntas y capacidad para aprovechar los espacios que pueda dejar el Arsenal cuando adelante sus laterales o acumule jugadores en campo rival. Para el Fulham, puntuar en el Emirates sería un resultado de prestigio y un impulso importante en el cierre del curso.

En lo táctico, se espera un Arsenal protagonista desde la posesión, con presión alta, circulación rápida y presencia constante en campo contrario. El Fulham intentará resistir los primeros tramos del partido, reducir espacios interiores y aprovechar transiciones o acciones a balón parado para incomodar a la defensa local.

El Arsenal – Fulham se presenta como uno de los partidos destacados de la jornada 35 de la Premier League. Para los locales, ganar significa seguir firmes en la carrera por el título; para los visitantes, sumar en el Emirates sería una muestra de carácter en el tramo final del campeonato.