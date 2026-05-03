El Real Sporting de Gijón recibe hoy, domingo 3 de mayo, a la AD Ceuta FC en el estadio El Molinón – Enrique Castro Quini, en un partido correspondiente a la jornada 38 de LaLiga Hypermotion 2025/26. El encuentro se disputará a las 16:15 horas de España y podrá verse en directo a través de LaLiga TV Hypermotion. LaLiga también incluye este partido en su programación oficial de la jornada.

El choque también estará disponible en DAZN, operador que ofrece la competición en España. Además, LaLiga Hypermotion puede seguirse en distintas plataformas de pago, entre ellas Movistar Plus+, donde la Segunda División se emite a través de los canales dedicados a la competición.

El partido llega en un tramo decisivo de la temporada, con ambos equipos separados por apenas un punto en la clasificación. El Sporting ocupa la undécima posición, con 52 puntos tras 37 jornadas, mientras que el Ceuta aparece justo por detrás, en la duodécima plaza, con 51 puntos. Esa cercanía convierte el duelo en una cita importante para definir las aspiraciones de ambos clubes en la recta final del campeonato.

Para el Sporting, jugar en El Molinón representa una oportunidad para reencontrarse con la regularidad y terminar la temporada lo más arriba posible. El conjunto asturiano llega con un balance equilibrado, con 15 victorias, 7 empates y 15 derrotas, además de 50 goles marcados y 47 encajados. Sus números reflejan un equipo competitivo, capaz de generar peligro, pero también obligado a mejorar su continuidad en los partidos.

El equipo rojiblanco afronta el encuentro con el respaldo de su afición y con la intención de imponer el ritmo desde el inicio. En un campeonato tan igualado como LaLiga Hypermotion, sumar en casa resulta fundamental para no perder posiciones y mantener vivo cualquier objetivo en las últimas jornadas. La presión alta, la intensidad en los duelos y la eficacia en el área pueden ser factores determinantes para los locales.

El Ceuta, por su parte, llega a Gijón con la posibilidad de superar al Sporting en la tabla si consigue la victoria. El conjunto caballa ha firmado una temporada meritoria en la categoría, con 14 triunfos, 9 empates y 14 derrotas, aunque sus 57 goles encajados muestran una fragilidad defensiva que deberá corregir ante un rival con capacidad ofensiva.

El equipo ceutí necesita competir con orden, evitar pérdidas cerca de su área y aprovechar los espacios que pueda dejar el Sporting cuando adelante líneas. Su reto será sostener el partido durante los noventa minutos en un estadio exigente y ante un rival directo en la zona media de la clasificación.

El precedente de la primera vuelta favorece al Sporting, que se impuso por 0-1 al Ceuta el pasado 23 de agosto de 2025. Aquel resultado añade un componente de revancha para el conjunto visitante, que buscará responder ahora fuera de casa en una jornada con mucho valor clasificatorio.

En lo táctico, se espera un partido igualado y de mucha disputa en el centro del campo. El Sporting intentará aprovechar su condición de local para llevar la iniciativa, mientras que el Ceuta podría apostar por un bloque compacto, transiciones rápidas y especial atención a las acciones a balón parado.

El Sporting – Ceuta se presenta como uno de los duelos interesantes de la jornada 38 de LaLiga Hypermotion. Para los asturianos, ganar significaría proteger su posición y mirar hacia arriba; para los caballas, puntuar en El Molinón sería una muestra de carácter y un paso importante para cerrar la temporada con buenas sensaciones.