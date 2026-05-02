El FC Barcelona visita hoy, sábado 2 de mayo, al CA Osasuna en el Estadio El Sadar, en uno de los partidos más atractivos de la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2025/26. El encuentro se disputará a las 21:00 horas de España y podrá verse en directo a través de DAZN.

El partido llega con un enorme valor competitivo para el conjunto azulgrana, que lidera la clasificación con 85 puntos después de 33 jornadas. Osasuna, por su parte, ocupa la novena posición con 42 puntos, todavía con aspiraciones de acercarse a la zona europea en el tramo final de la temporada.

El Barcelona afronta la visita a Pamplona con la posibilidad de dejar prácticamente sentenciada LaLiga. Según el escenario de la jornada, el equipo dirigido por Hansi Flick puede proclamarse campeón si gana en El Sadar y el Real Madrid no consigue vencer al Espanyol en su compromiso del domingo.

La cita, sin embargo, no se presenta sencilla para los azulgranas. Osasuna ha convertido El Sadar en un campo muy exigente y llega con el respaldo de una afición que suele empujar con fuerza en los partidos grandes. Además, el conjunto navarro se mantiene invicto en casa desde noviembre, un dato que aumenta la dificultad de la visita para el líder.

En el plano estadístico, el Barcelona llega con números dominantes: 28 victorias, 1 empate y 4 derrotas, además de 87 goles marcados y solo 30 encajados en 33 partidos. Esa solidez explica su posición de privilegio y el margen que ha construido en la recta final del campeonato.

Osasuna, en cambio, presenta un balance de 11 victorias, 9 empates y 13 derrotas, con 39 goles a favor y 40 en contra. Su principal referencia ofensiva es Ante Budimir, máximo goleador del equipo con 16 tantos, seguido por Raúl García, con 6, y Víctor Muñoz, con 5.

El equipo navarro intentará plantear un partido físico, intenso y con mucha disputa en el centro del campo. Para Osasuna, frenar la circulación del Barcelona y aprovechar las acciones a balón parado puede ser una de las claves para competir ante un rival que suele imponer ritmo y posesión desde los primeros minutos.

El Barcelona, por su parte, buscará confirmar su superioridad con una victoria que podría tener sabor de título. El equipo azulgrana acumula una racha de nueve triunfos consecutivos en LaLiga, lo que refuerza su confianza antes de afrontar una salida complicada en Pamplona.

El Osasuna – Barcelona se presenta como un duelo de máxima atención en la jornada 34: los locales quieren mantener vivo su sueño europeo y los visitantes pueden dar un paso decisivo hacia la conquista del campeonato.