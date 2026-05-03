El Manchester United recibe al Liverpool este domingo 3 de mayo en Old Trafford, en uno de los partidos más esperados de la jornada 35 de la Premier League 2025/26. El encuentro se disputará a las 16:30 horas de España y podrá verse en directo por DAZN.

El duelo llega con enorme peso en la lucha por la clasificación a la próxima Champions League. El Manchester United ocupa la tercera posición, con 61 puntos, mientras que el Liverpool aparece cuarto, con 58 puntos, igualado en la pelea europea con otros rivales directos en la parte alta de la tabla.

Para el conjunto de Old Trafford, el partido representa una oportunidad clave para consolidar su plaza entre los cuatro primeros. El equipo llega reforzado tras sus victorias recientes ante Chelsea y Brentford, resultados que le permitieron reaccionar en el tramo final de la temporada y depender de sí mismo para asegurar su presencia en la élite europea.

El Manchester United, además, tiene el aliciente de jugar ante su afición en un clásico de máxima rivalidad. En este tipo de encuentros, el componente emocional suele tener un peso enorme, especialmente por la historia entre ambos clubes y por lo que está en juego en la clasificación. Una victoria dejaría al United con una ventaja importante sobre el Liverpool a falta de las últimas jornadas.

El Liverpool, por su parte, llega obligado a sumar para no complicar su posición en la zona Champions. El equipo de Arne Slot ha logrado recuperar sensaciones tras un bache reciente y encadena triunfos en la Premier League, aunque afronta la visita a Manchester con dudas importantes en la plantilla.

Una de las principales incógnitas está en Mohamed Salah, quien sufrió una lesión muscular ante el Crystal Palace. El club confirmó que el problema no es tan grave como se temía y que el delantero egipcio podría volver antes de que termine la temporada, aunque su presencia en Old Trafford sigue siendo dudosa.

El último precedente entre ambos favorece al Manchester United, que ganó en Anfield en octubre con un gol decisivo de Harry Maguire después de que Cody Gakpo hubiera igualado el marcador para el Liverpool. Aquel resultado añade un componente de revancha para los visitantes, que buscarán responder ahora en el campo de su gran rival.

En lo táctico, se espera un partido intenso, de mucho ritmo y con presión alta por parte de ambos equipos. El United intentará aprovechar el impulso de Old Trafford y la necesidad del Liverpool de asumir riesgos, mientras que los ‘reds’ buscarán imponer velocidad, amplitud y eficacia en los metros finales.

El Manchester United – Liverpool se presenta como uno de los grandes partidos del fin de semana en Inglaterra. Más allá de la rivalidad histórica, el choque puede tener consecuencias directas en la carrera por la Champions League y marcar el cierre de temporada de dos clubes obligados a competir al máximo nivel.