El FC Barcelona recibe hoy, domingo 3 de mayo, al Bayern de Múnich en el Spotify Camp Nou, en el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Women’s Champions League. El encuentro se disputará a las 16:30 horas de España y podrá verse en directo a través de Disney+.

La eliminatoria llega completamente abierta después del 1-1 registrado en el partido de ida disputado en el Allianz Arena. El Barça se adelantó con un gol de Ewa Pajor, pero el Bayern logró igualar por medio de Franziska Kett, quien más tarde fue expulsada en la segunda mitad. Con ese resultado, todo se decidirá en Barcelona, donde el conjunto azulgrana buscará una nueva clasificación para la final europea.

El equipo dirigido por Pere Romeu afronta el duelo con la obligación de ganar ante su afición. El empate de la ida dejó buenas sensaciones en algunos tramos, especialmente por la capacidad del Barcelona para controlar la posesión y generar ocasiones, pero también evidenció la falta de contundencia en los metros finales. En una semifinal de Champions, cualquier detalle puede cambiar el destino de la eliminatoria.

El Barcelona llega a esta cita con la experiencia de un grupo acostumbrado a competir en escenarios decisivos. Las azulgranas saben que el factor campo puede ser determinante, especialmente en un Spotify Camp Nou que espera vivir una gran tarde de fútbol femenino. El objetivo es claro: imponer ritmo desde el inicio, circular rápido el balón y evitar que el Bayern gane confianza con el paso de los minutos.

Uno de los grandes focos estará puesto en Ewa Pajor, autora del gol azulgrana en la ida y una de las grandes amenazas ofensivas del Barcelona. La delantera polaca atraviesa un momento importante en Europa y su capacidad para atacar el área puede ser decisiva ante una defensa alemana que ya sufrió para contenerla en Múnich.

La gran novedad para el conjunto azulgrana puede estar en Aitana Bonmatí. Según confirmó Pere Romeu, la centrocampista estará disponible para el partido, aunque inicialmente comenzaría desde el banquillo tras superar una lesión que la mantuvo varios meses fuera de los terrenos de juego. Su posible regreso supone una noticia de enorme valor para el Barcelona, tanto por su calidad como por su influencia en los partidos grandes.

El Bayern, por su parte, llega a Barcelona con la intención de resistir y golpear en los momentos adecuados. El equipo alemán ya demostró en la ida que puede competir desde el orden defensivo, reducir espacios interiores y castigar cualquier desconexión del rival. Su reto será sostener la presión del Barça y evitar que el partido se juegue demasiado cerca de su área.

El conjunto bávaro tendrá que afrontar el duelo con condicionantes importantes tras lo ocurrido en la ida. La expulsión de Franziska Kett y la intensidad del primer partido marcaron una eliminatoria que quedó cargada de tensión competitiva. El Bayern necesitará un ejercicio de concentración máxima para salir vivo de un escenario tan exigente.

En lo táctico, se espera un Barcelona protagonista, con mucha posesión, presión tras pérdida y presencia constante en campo contrario. El Bayern puede apostar por un bloque más bajo, transiciones rápidas y acciones a balón parado para intentar sorprender. La eficacia en las áreas será uno de los factores decisivos.

El Barcelona – Bayern se presenta como una de las grandes citas de la temporada en la Champions League femenina. Para el Barça, ganar significaría dar otro paso hacia el título europeo; para el Bayern, eliminar al vigente gigante del fútbol femenino continental sería un golpe histórico.