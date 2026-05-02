El Deportivo Alavés recibe hoy, sábado 2 de mayo, al Athletic Club en el Estadio de Mendizorroza, en un partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2025/26. El encuentro se disputará a las 18:30 horas de España y podrá verse en directo a través de Movistar Plus+, dentro de la programación de LaLiga.

La retransmisión del Alavés – Athletic aparece programada en los canales de Movistar para LaLiga, con emisión en los diales 54 y 57. Para locales públicos, el encuentro también figura en LaLiga TV Bar, con señal desde las 18:30 horas.

El partido llega en un momento importante para los dos equipos, aunque con objetivos distintos. El Alavés ocupa la 16.ª posición, con 36 puntos después de 33 jornadas, mientras que el Athletic se presenta en Mendizorroza como 10.º clasificado, con 41 puntos. La diferencia entre ambos refleja una situación apretada en la zona media y baja de la tabla, donde cada resultado puede modificar el panorama de la recta final.

Para el conjunto albiazul, el duelo tiene un valor especial. Jugar en casa y ante un rival regional convierte la cita en una oportunidad para dar un paso importante hacia la permanencia. El Alavés necesita hacerse fuerte en Mendizorroza, sumar ante su afición y evitar que los equipos de la zona baja puedan recortar distancias en una jornada marcada por la tensión clasificatoria.

El Athletic, por su parte, llega con el objetivo de mantenerse en la pelea por acercarse a los puestos europeos. Aunque su posición actual no le garantiza estar en la zona alta, el equipo bilbaíno todavía tiene margen para escalar si consigue encadenar buenos resultados en las últimas fechas. El derbi en Vitoria será una prueba exigente para medir su capacidad de reacción fuera de San Mamés.

Los números muestran un duelo equilibrado. El Alavés ha disputado 33 partidos, con 9 victorias, 9 empates y 15 derrotas, además de 38 goles marcados y 49 encajados. El Athletic, en cambio, suma 12 triunfos, 5 empates y 16 derrotas, con 36 tantos a favor y 48 en contra. Estos datos anticipan un partido cerrado, en el que los detalles pueden tener un peso decisivo.

El componente emocional también será importante. Los enfrentamientos entre Alavés y Athletic suelen vivirse con intensidad por la cercanía geográfica y la rivalidad deportiva entre ambos clubes. En este contexto, el conjunto local intentará imponer ritmo desde el inicio, presionar alto cuando sea posible y aprovechar las acciones a balón parado, una vía que puede resultar determinante en partidos de máxima igualdad.

El Athletic buscará responder con orden, experiencia y capacidad para castigar los espacios. El equipo rojiblanco necesita mejorar sus registros lejos de casa y evitar que el Alavés convierta el ambiente de Mendizorroza en un factor de presión durante los primeros minutos.

El Alavés – Athletic se presenta como uno de los partidos atractivos de la jornada 34 de LaLiga EA Sports. Para el Alavés, ganar significaría acercarse a la salvación; para el Athletic, sumar en Vitoria sería clave para mantener vivas sus aspiraciones en el tramo final del campeonato.