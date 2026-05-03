Este domingo, 3 de mayo de 2026, el servicio marítimo entre Ceuta y Algeciras mantiene una oferta amplia de ferrys para residentes y viajeros. Operan Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea, con salidas programadas a lo largo de la mañana y la tarde.

Las duraciones previstas oscilan entre 60 minutos en los Fast Ferry y 90 minutos cuando se trata de Ferry, en función del buque asignado en cada salida. Consulta a continuación las rutas y horas disponibles para planificar tu viaje.

Ruta Ceuta – Algeciras

Salidas desde Ceuta a Algeciras el domingo 3 de mayo, con un total de 16 trayectos programados entre las 06:00 y las 21:00.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Salidas desde Algeciras hacia Ceuta el domingo 3 de mayo, con 17 trayectos programados entre las 06:30 y las 21:30.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para evitar contratiempos, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación. Así tendrás margen suficiente para el embarque y los controles antes de la salida.

Además, confirma siempre el horario con la compañía, revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleva la documentación de viaje necesaria.