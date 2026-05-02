El Villarreal CF recibe hoy, sábado 2 de mayo, al Levante UD en el Estadio de la Cerámica, en un partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2025/26. El encuentro se disputará a las 14:00 horas de España y podrá verse en directo a través de DAZN.

El duelo llega en un momento decisivo de la temporada para ambos equipos, aunque con objetivos muy diferentes. El Villarreal afronta la cita instalado en la parte alta de la clasificación, con 65 puntos en 33 partidos y ocupando la tercera posición de LaLiga. El Levante, en cambio, llega en la 19.ª plaza, inmerso en la pelea por evitar el descenso y con la necesidad de sumar para mantener vivas sus opciones de permanencia.

Para el conjunto castellonense, el partido representa una oportunidad importante para consolidar su posición de privilegio en la tabla y seguir acercándose a la clasificación para competiciones europeas. El equipo de Marcelino García Toral ha construido una temporada sólida, especialmente en ataque, con 59 goles marcados y una diferencia positiva de +21, cifras que explican su presencia entre los primeros puestos del campeonato.

El Villarreal también llega reforzado por su fortaleza cuando consigue adelantarse en el marcador. En esta temporada, el equipo ha ganado 20 de los 24 partidos en los que marcó primero y no ha perdido ninguno de esos encuentros, un dato que convierte el inicio del partido en un tramo especialmente importante para sus aspiraciones.

El Levante, por su parte, afronta el choque con máxima presión. El conjunto granota necesita puntuar en un escenario complicado para tratar de recortar distancias con sus rivales directos en la zona baja. Sus números reflejan las dificultades de la temporada: 37 goles a favor, 50 en contra, ocho victorias, nueve empates y 16 derrotas tras 33 jornadas.

La visita al Estadio de la Cerámica será, por tanto, una prueba de carácter para el equipo valenciano. El Levante deberá mantener el orden defensivo, reducir pérdidas en zonas comprometidas y aprovechar cualquier ocasión a balón parado o transición rápida para incomodar a un Villarreal que suele sentirse cómodo cuando domina el ritmo del encuentro.

El partido también tiene un componente regional que aumenta el interés de la jornada. Villarreal y Levante representan dos proyectos de la Comunidad Valenciana que llegan al tramo final del campeonato con necesidades opuestas: los amarillos buscan cerrar una campaña de alto nivel y los granotas pelean por evitar una caída que condicionaría su futuro inmediato.

En lo táctico, se espera un Villarreal protagonista, con intención de llevar la iniciativa desde la posesión y atacar los espacios con velocidad. El Levante, en cambio, podría apostar por un bloque más compacto, tratando de resistir los primeros minutos y crecer en el partido con el paso del tiempo. La gestión emocional será clave, especialmente para un equipo visitante que no puede permitirse errores graves en una fase tan delicada de la temporada.

El Villarreal – Levante abre la jornada del sábado en LaLiga EA Sports y se perfila como un encuentro de alto impacto clasificatorio. Para el Villarreal, ganar significaría reforzar su candidatura europea; para el Levante, puntuar supondría un impulso vital en su lucha por la permanencia.